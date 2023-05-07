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У багатоповерхівці столиці прогримів вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У багатоповерхівці столиці прогримів вибух
Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху
фото ілюстративне

За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження

У Деснянському районі столиці сьогодні, 7 травня, у квартирі прогримів вибух.  Про це повідомляє пресслужба поліції.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху.

«Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація, що у квартирі на вулиці Лісківській вибухнула граната. За вказаною адресою оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів.

За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що потерпілих внаслідок цієї події нема. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали молодиків, які зі зброєю в руках з'ясовували стосунки. Подія сталася 5 травня у Святошинському районі, звідки вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину.

Теги: вибух Київ граната поліція

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