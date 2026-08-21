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Демографиня назвала найзатребуванішу повоєнну професію: до неї вже готують жінок

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Демографиня назвала найзатребуванішу повоєнну професію: до неї вже готують жінок
Жінки поступово займають робочі місця, які раніше переважно вважалися чоловічими
колаж: glavcom.ua

Україні після завершення війни знадобиться велика кількість працівників для відновлення країни

Після завершення війни однією з найпотрібніших професій в Україні стане будівельник. Уже зараз роботодавці готують жінок до роботи у цій сфері, зокрема навчають їх професій муляра, штукатура та водійки крана. Про це заявила демографиня Елла Лібанова в інтерв’ю «Апострофу», повідомляє «Главком» .

За словами Лібанової, український ринок праці після війни суттєво зміниться. Однією з головних причин стане нестача працівників, яка вже зараз відчувається в багатьох сферах. Після завершення бойових дій додатково виникне великий попит на людей, які братимуть участь у відновленні зруйнованої інфраструктури та житла.

«Найпопулярнішою буде професія будівельника», – зазначила демографиня. Вона звернула увагу на те, що нині жінки поступово займають робочі місця, які раніше переважно вважалися чоловічими. Причина цього – зокрема, нестача чоловіків на ринку праці. За словами Лібанової, роботодавці вже навчають жінок старшого віку робітничих професій.  «Сьогодні жінка займає робоче місце, яке традиційно вважалося чоловічим», – сказала вона.

Демографиня вважає, що після війни ситуація навряд чи повернеться до довоєнної. Жінки, які вже отримали відповідну професію та досвід, можуть залишитися працювати у будівельній галузі. Водночас Лібанова пояснила, що зараз залучення жінок до таких професій значною мірою пов’язане з дефіцитом чоловічої робочої сили. Після війни чоловіки зможуть повертатися до цивільного життя, однак потреба у працівниках для відбудови буде дуже високою.

Окремою проблемою залишається вік працівників. Молодих людей в Україні недостатньо, тому роботодавці змушені активніше залучати старших працівників та навчати їх нових професій. Варто нагадати, що названо сфери з критичним дефіцитом працівників, де гарантовано знайти роботу.

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Теги: жінка робота будівництво

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