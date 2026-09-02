У Пермі спалахнув один із провідних заводів ракетно-космічної галузі РФ

Завод спеціалізується на виробництві рідинних ракетних двигунів, а також комплектувальних для аерокосмічної та авіаційної галузей

Причина пожежі невідома

У Пермі загорівся завод АТ «Протон-ПМ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Наразі причина пожежі невідома.

АТ «Протон-ПМ» – одне з провідних підприємств ракетно-космічної та машинобудівної галузей РФ. Завод спеціалізується на виробництві потужних рідинних ракетних двигунів, а також комплектуючих для аерокосмічної та авіаційної галузей.

До слова, оператори Головного управління розвідки Міноборони України спільно із Силами оборони 1 вересня атакували комплекс «Новатек-Усть-Луга» в Ленінградській області Росії.

Також 31 серпня та в ніч на 1 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.

До того ж у ніч проти 30 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема аеродром «Єйськ», Кіришський нафтопереробний завод та місце зберігання і запуску ударних безпілотників.