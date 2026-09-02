У Пермі спалахнув один із провідних заводів ракетно-космічної галузі РФ
Причина пожежі невідома
У Пермі загорівся завод АТ «Протон-ПМ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.
Наразі причина пожежі невідома.
АТ «Протон-ПМ» – одне з провідних підприємств ракетно-космічної та машинобудівної галузей РФ. Завод спеціалізується на виробництві потужних рідинних ракетних двигунів, а також комплектуючих для аерокосмічної та авіаційної галузей.
До слова, оператори Головного управління розвідки Міноборони України спільно із Силами оборони 1 вересня атакували комплекс «Новатек-Усть-Луга» в Ленінградській області Росії.
Також 31 серпня та в ніч на 1 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.
До того ж у ніч проти 30 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема аеродром «Єйськ», Кіришський нафтопереробний завод та місце зберігання і запуску ударних безпілотників.
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