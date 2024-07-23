Пляжний сезон у Києві. Де купатися небезпечно (список)
Фахівці виявили виявили у водоймах перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички
Якість води на 15 столичних пляжах не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомило комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо».
Дослідження провели на пляжах: «Золотий», «Передмістна Слобідка», «Чорторий», «Наталка», «Центральний», «Молодіжний», «Дитячий», «Венеція», «Веселка», «Галерний», «Тельбін», «Райдуга», «Троєщина», «Вербний», «Пуща-Водиця».
Фахівці виявили перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички. Отже купатися там вкрай небезпечно.
Кишкова паличка може викликати кишкові інфекції. Симптоми, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:
- сухість у роті та горлі;
- підвищена температура;
- діарея чи блювота;
- болі в животі;
- незначне сечовипускання або його відсутність.
Київська міська державна адміністрація нагадала, що у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошується через дію воєнного стану.
Раніше влада Києва рекомендувала містянам утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.
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