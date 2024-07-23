Пляжний сезон у Києві. Де купатися небезпечно (список)

Фахівці виявили виявили у водоймах перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички

Якість води на 15 столичних пляжах не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомило комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо».

Дослідження провели на пляжах: «Золотий», «Передмістна Слобідка», «Чорторий», «Наталка», «Центральний», «Молодіжний», «Дитячий», «Венеція», «Веселка», «Галерний», «Тельбін», «Райдуга», «Троєщина», «Вербний», «Пуща-Водиця».

інфографіка: КП «Плесо»

Фахівці виявили перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички. Отже купатися там вкрай небезпечно.

Кишкова паличка може викликати кишкові інфекції. Симптоми, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура;

діарея чи блювота;

болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

Київська міська державна адміністрація нагадала, що у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошується через дію воєнного стану.

Раніше влада Києва рекомендувала містянам утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.