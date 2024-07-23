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Пляжний сезон у Києві. Де купатися небезпечно (список)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Пляжний сезон у Києві. Де купатися небезпечно (список)
Пляж «Венеція» у Києві
фото з відкритих джерел

Фахівці виявили виявили у водоймах перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички

Якість води на 15 столичних пляжах не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомило комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо».

Дослідження провели на пляжах: «Золотий», «Передмістна Слобідка», «Чорторий», «Наталка», «Центральний», «Молодіжний», «Дитячий», «Венеція», «Веселка», «Галерний», «Тельбін», «Райдуга», «Троєщина», «Вербний», «Пуща-Водиця».

Пляжний сезон у Києві. Де купатися небезпечно (список) фото 1
інфографіка: КП «Плесо»

Фахівці виявили перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички. Отже купатися там вкрай небезпечно.

Кишкова паличка може викликати кишкові інфекції. Симптоми, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

  • сухість у роті та горлі;
  • підвищена температура;
  • діарея чи блювота;
  • болі в животі;
  • незначне сечовипускання або його відсутність.

Київська міська державна адміністрація нагадала, що у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошується через дію воєнного стану.

Раніше влада Києва рекомендувала містянам утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.

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Теги: Київ пляжі річка

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