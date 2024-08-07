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Трамвайне ДТП на вулиці Глибочицькій: «Київпастранс» назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамвайне ДТП на вулиці Глибочицькій: «Київпастранс» назвав причину
Внаслідок необережних дій водія знеструмлений трамвай опинився на схилі з вимкненими стоянковими гальмами
скріншот з відео

За результатами технічного обстеження вагона транспортний засіб перебував у справному стані

Комунальне підприємство «Київпастранс» завершило службове розслідування причин ДТП з трамваєм на Подолі у Києві. Встановлено, що причиною аварії стали необережні дії водія, який під час зупинки на перемикачі припустився кількох грубих порушень правил експлуатації. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

«Внаслідок необережних дій водія, який у порушення регламенту перебував поза транспортним засобом, знеструмлений трамвай опинився на схилі з вимкненими стоянковими гальмами. Це й спричинило неконтрольований рух вагона», – йдеться у повідомленні.

Як зазначила пресслужба, на час проведення необхідних службових і слідчих дій водія відсторонили від роботи. Також оголосили догани заступнику директора з експлуатації транспорту та начальнику відділу з безпеки руху ТРЕД імені Т. Шевченка.

За результатами технічного обстеження вагона транспортний засіб перебував у справному стані. Причиною аварії став винятково людський фактор.

Також зазначається, що в усіх депо «Київпастранс» із водіями та відповідальними за експлуатацію рухомого складу особами, окрім планових, провели й позапланові інструктажі щодо дотримання правил експлуатації електротранспорту.

Остаточні результати щодо причин і наслідків ДТП встановлять правоохоронні органи.

Як раніше повідомлялося, у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. У результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10  автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч.

Також відомо, що на місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій у Києві працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються, є постраждалі.  Попередньо постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу. Трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.

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Теги: ДТП Київ столиця

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