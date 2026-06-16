У Києві автобус зніс зупинку громадського транспорту, є постраждалі

Водія автобуса госпіталізували

У Дарницькому районі столиці у вівторок, 16 червня, автобус зніс зупинку громадського транспорту. За попередньою інформацією, водію стало погано за кермом, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

«Автобус зніс громадську зупинку на Рембазі. На місці дві швидких та поліція», – йдеться в повідомленні.

Швидкі на місці ДТП фото: соцмережі

Як зазначили в соцмережах, попередньо водій автобуса під час руху втратив свідомість. Внаслідок ДТП є постраждалі – одна жінка отримала травму голови, а інша – пошкодила руку. Травмованих оглядають медики, а водія автобуса госпіталізували.

Водія автобуса госпіталізували фото: соцмережі

На опублікованих в соцмережах фото можна побачити наслідки ДТП, зокрема, перекинуту зупинку, кілька машин швидкої допомоги та поліції.

Нагадаємо, на автодорозі Київ–Знам’янка поблизу міста Кагарлик сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався один із кермувальників. Аварія сталася у неділю, 14 червня. За попередніми даними правоохоронців, 26-річний водій автомобіля Volkswagen перед початком обгону не переконався, що це буде безпечно, та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він допустив лобове зіткнення з автомобілем Skoda Octavia.