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Українець паралізував роботу метро у столиці Польщі: його депортували

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Українець паралізував роботу метро у столиці Польщі: його депортували
Через українця не працювало метро у Варшаві
фото (ілюстративне): Adrian Grycuk

Чоловік кинув рюкзак на колії, через що евакуювали чотири станції метро

У Польщі ухвалили рішення про примусове видворення 38-річного громадянина України, якого затримали після інциденту у варшавському метро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Onet.

Інцидент стався на станції метро Centrum. За даними правоохоронців, чоловік кинув рюкзак на колії та втік. Через залишений багаж довелося евакуювати чотири станції, а рух поїздів першої лінії метро суттєво обмежили.

Наступного дня підозрюваного затримала варшавська поліція. Слідчі встановили, що українець не діяв за чиїмось дорученням. Подію кваліфікували як хуліганський вчинок.

Після проведення необхідних процедур чоловіка передали Прикордонній службі Польщі. Її керівник ухвалив рішення про видворення українця з країни. 38-річного чоловіка мали доправити до пункту пропуску та передати українським прикордонникам. Крім того, протягом наступних десяти років він не зможе в’їжджати до Польщі та інших держав Шенгенської зони.

Нагадаємо, раніше з Польщі депортували 57-річного громадянина України, який незаконно виловив гігантського сома в озері Балатон у Варшаві. Риба понад 20 років жила у водоймі та вважалася місцевою знаменитістю. Після вилову чоловік поклав сома до багажника автомобіля, а поліція висунула йому звинувачення у риболовлі в заборонений сезон та транспортуванні риби без води, що прирівнюється до жорстокого поводження. 

Також у травні польські прикордонники депортували 36-річну українку після серії крадіжок у магазинах. Востаннє її затримали в торговельному центрі Познані за підозрою у викраденні одягу та ювелірних виробів на суму понад тисячу злотих. Після перевірки жінку супроводили до кордону та передали українській стороні.

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Теги: Польща метро поліція депортація

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