Масована атака на Київ: Повітряні сили повідомили деталі

Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет

У ніч на 6 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що основний напрямок удару – Київ.

Авіаційні втрати ворога станом на 6 липня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 419 засобів повітряного нападу:

шість протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»/«Онікс»;

23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

33 крилаті ракети Х-101;

шість крилатих ракет Калібр;

351 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу «Пародія».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів:

31 крилату ракету Х-101;

шість крилатих ракет «Калібр»;

326 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т. ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Зауважимо, що у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста.