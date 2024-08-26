Сили ППО знищили майже 10 «Шахедів» на підльоті до Києва – КМВА

На підступах до Києва цієї ночі українськими захисниками були збиті до десяти ворожих ударних безпілотників

Росіяни запустили «шахеди» на Київ з Курської області

Сьогодні вночі, близько 3-ї години, російські окупанти здійснили чергову спробу атакувати столицю України ударними безпілотниками типу «Shahed». За попередньою інформацією від Київської міської військової адміністрації, ворожі дрони були запущені з території Курської області та, подолавши значну відстань через Сумську та Чернігівську області, наближалися до Києва зі східного та північно-східного напрямків. Було знищено близько десятка ворожих безпілотників.

«Агресор застосував свої традиційні ударні дрони на кшталт «Shahed». За попередньою інформацією, ці баражуючі боєприпаси рашисти запустили з території курської області, безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони до десятка знищені ще на підступах до міста», – йдеться в повідомленні.

На щастя, завдяки пильності та професійним діям сил протиповітряної оборони, більшість ворожих дронів було знешкоджено ще на підступах до міста. Попередньо, знищено близько десяти безпілотників.

Київська міська військова адміністрація вкотре наголошує на важливості дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. Не ігноруйте сигнали та негайно прямуйте в укриття!

Нагадаємо, вночі у столиці оголошували повітряну тривогу.

До слова, на Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників: працювало ППО.