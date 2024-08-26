Головна Київ Новини
search button user button menu button

Сили ППО знищили майже 10 «Шахедів» на підльоті до Києва – КМВА

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сили ППО знищили майже 10 «Шахедів» на підльоті до Києва – КМВА
На підступах до Києва цієї ночі українськими захисниками були збиті до десяти ворожих ударних безпілотників
фото з відкритих джерел

Росіяни запустили «шахеди» на Київ з Курської області

Сьогодні вночі, близько 3-ї години, російські окупанти здійснили чергову спробу атакувати столицю України ударними безпілотниками типу «Shahed».  За попередньою інформацією від Київської міської військової адміністрації, ворожі дрони були запущені з території Курської області та, подолавши значну відстань через Сумську та Чернігівську області, наближалися до Києва зі східного та північно-східного напрямків. Було знищено близько десятка ворожих безпілотників.

«Агресор застосував свої традиційні ударні дрони на кшталт «Shahed». За попередньою інформацією, ці баражуючі боєприпаси рашисти запустили з території курської області, безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони до десятка знищені ще на підступах до міста», – йдеться в повідомленні.

На щастя, завдяки пильності та професійним діям сил протиповітряної оборони, більшість ворожих дронів було знешкоджено ще на підступах до міста. Попередньо, знищено близько десяти безпілотників.

Київська міська військова адміністрація вкотре наголошує на важливості дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. Не ігноруйте сигнали та негайно прямуйте в укриття!

Нагадаємо, вночі у столиці оголошували повітряну тривогу.

До слова, на Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників: працювало ППО.

Теги: Київ Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ взяли у Курській області населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку
Операція ЗСУ в Курській області. Цікавий факт, на який мало хто звернув увагу
10 серпня, 19:33
Необхідно подати до районної державної адміністрації заяву
Кияни можуть отримати компенсацію за купівлю генераторів та сонячних батарей
28 липня, 05:15
Інспектори покарали порушника
Перейшов вісім смуг проїжджої частини: у Києві поліція покарала п’яного пішохода (відео)
30 липня, 09:36
Сполучені Штати Америки надаватимуть Україні необхідну підтримку
Пентагон відреагував на ситуацію в Курській області
9 серпня, 04:38
Є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція
ЗСУ рухаються у напрямку АЕС: що відбувається на Курщині
9 серпня, 13:05
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів  президенту щодо ситуації на всіх основних напрямках
Сили оборони впевнено просуваються в Курській області – Зеленський
14 серпня, 13:45
Після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, обрушився один із прольотів мосту
Окупанти скаржаться, що ЗСУ знищили стратегічно важливий міст Курщини (фото)
16 серпня, 19:19
ЗСУ взяли під контроль ще три населені пункти на Курщині – Deep State
ЗСУ взяли під контроль ще три населені пункти на Курщині – Deep State
19 серпня, 01:17
Губернатор Білгородської області Гладков доповів Путіну, що росіянам треба готуватися до складного опалювального сезону
Ситуація в Курську. Збентежений Путін зібрав нараду та озвучив кроки
22 серпня, 15:01

Новини

Сили ППО знищили майже 10 «Шахедів» на підльоті до Києва – КМВА
Сили ППО знищили майже 10 «Шахедів» на підльоті до Києва – КМВА
У Києві повітряна тривога тривала 24 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 24 хвилини
На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників: працює ППО
На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників: працює ППО
У Києві в громадському туалеті поліцейські виявили тіло чоловіка
У Києві в громадському туалеті поліцейські виявили тіло чоловіка
Квіти замість Щорса: французький митець зробив подарунок Києву до Дня Незалежності (фото)
Квіти замість Щорса: французький митець зробив подарунок Києву до Дня Незалежності (фото)
На одній із вулиць Києва буде частково обмежено рух транспорту з 26 серпня
На одній із вулиць Києва буде частково обмежено рух транспорту з 26 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Ілон Маск відреагував на арешт Павла Дурова
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
27K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
У Мінсоцполітики назвали категорії пенсіонерів, які отримають доплати до пенсій
8670
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua