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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:37 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали.

Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА. Вибухотехніки поліції Києва розрядили два ворожих БпЛА, які не здетонували після падіння.

До слова, сьогодні, 7 листопада, російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. Внаслідок атаки росіян загинуло чотири людини. 40 поранених, серед яких четверо дітей.

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Теги: тривога

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