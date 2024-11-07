У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:37 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали.

Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА. Вибухотехніки поліції Києва розрядили два ворожих БпЛА, які не здетонували після падіння.

До слова, сьогодні, 7 листопада, російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. Внаслідок атаки росіян загинуло чотири людини. 40 поранених, серед яких четверо дітей.