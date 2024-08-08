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У Києві підпалили автомобіль громадської активістки: поліція затримала зловмисників

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві підпалили автомобіль громадської активістки: поліція затримала зловмисників
Повідомлення про пожежу на проспекті Відрадному надійшло до поліції близько опівночі
фото: поліція Києва, Facebook

Обох підозрюваних у підпалі авто затримали. Під час слідчих дій у них вилучили докази, що підтверджують їх причетність до злочину

В ніч проти 8 серпня у Києві двоє чоловіків підпалили автомобіль громадської активістки. Зловмисників затримано. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Організатором підпалу виявився 42-річний мешканець столиці, який залучив до свого плану 39-річного жителя Київської області. Останній відстежував місцезнаходження автомобіля та передавав інформацію організатору.

Повідомлення про пожежу на проспекті Відрадному надійшло до поліції близько опівночі. Після ліквідації вогню та огляду місця події було встановлено, що причиною загоряння був підпал. 

Правоохоронці з'ясували, що один з підпалювачів відстежував жінку та визначив місце, де вона залишала свій автомобіль. Вночі інший зловмисник облив авто легкозаймистою речовиною та підпалив його.

Обох підозрюваних затримали. Під час слідчих дій у них вилучили докази, що підтверджують їх причетність до злочину.

Організатором підпалу виявився 42-річний мешканець столиці, який залучив до свого плану 39-річного жителя Київської області
Організатором підпалу виявився 42-річний мешканець столиці, який залучив до свого плану 39-річного жителя Київської області
фото: поліція Києва, Facebook

Слідчі повідомили чоловікам про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві викрито «на гарячому» матір та сина, які палили авто військових на замовлення. Правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину.  

Раніше у мережі з'явилося відео підпалу автомобіля проєкту «Схеми», яке належить водієві та члену знімальної групи Борису Мазуру.

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Теги: Київ автомобіль поліція

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