Гроза, град і шквали: на Київ та область насувається негода

Негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

У столиці та на Київщині оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попередили про суттєве погіршення погодних умов у Києві та області. У найближчу годину вівторка, 16 червня, та до кінця доби очікуються гроза, град та шквали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Київ. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 16 червня гроза, град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні

Синоптики додали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території столиці та Київщини інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

У столиці та на Київщині оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, протягом третього місяця весни в столиці було зафіксовано три температурні рекорди.

Раніше повідомлялося, що у Києві було зафіксовано аномальне потепління, показники якого відповідають кліматичній нормі розпалу літа. 7 травня 2026 року середньодобова температура повітря у столиці стала найвищою за весь час проведення метеорологічних спостережень для цієї дати.

До слова, у Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.