На Вінниччині вантажівка на смерть збила дев'ятирічну дитину

Дитина від отриманих травм загинула на місці події

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП

Сьогодні, 24 червня, у селищі Вороновиця Вінницької області вантажівка збила дев'ятирічного велосипедиста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«24 червня близько 13:20 у с-щі Вороновиця 54-річний водій вантажного автомобіля ГАЗ 66 допустив наїзд на дев'ятирічного велосипедиста, який під час руху не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, в результаті аварії дитина від отриманих травм загинула на місці події. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, у Вінницькому районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей – мати з 12-річною донькою. Аварія трапилася 30 травня близько 10:00 поблизу села Ксаверівка.

Раніше у селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу.

Також 22 квітня у селі Зозів Вінницького району 17-річний житель с. Мервин, керуючи мотоциклом Mustang не впорався з керуванням. Хлопець з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Унаслідок отриманих травм він помер у лікарні.

Зокрема, у Ладижині Вінницької області 15-річний підліток збив двох школярок, які переходили нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок аварії 14-річну дівчинку госпіталізували.