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У «Резерв+» тимчасово недоступні окремі сервіси: на що це вплине 

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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У «Резерв+» тимчасово недоступні окремі сервіси: на що це вплине 
Обмеження запровадили, щоб уникнути помилок під час обробки заяв
фото з відкритих джерел

Як повідомили у сервісі, обмеження запровадили, щоб уникнути помилок під час обробки заяв через некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери

У застосунку «Резерв+» тимчасово призупинили роботу частини сервісів, які потребують підтвердження інформації про інвалідність через державні інформаційні системи. Про це пише «Главком» із посиланням на Мінооборони. 

Наразі користувачам можуть бути недоступні такі функції:

  • подання заяви на відстрочку від мобілізації на підставі інвалідності;
  • онлайн-оновлення даних про інвалідність;
  • перевірка відповідної інформації операторами ТЦК та СП.

«Тимчасове обмеження не впливає на вже оформлені відстрочки та не позбавляє громадян права на відстрочку за наявності законних підстав», – йдеться у повідомленні.

Після відновлення стабільного обміну даними між системами відповідні послуги знову стануть доступними у застосунку. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Раніше «Главком» писав про масштабну спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах. За результатами комплексних заходів нейтралізовано хакерське угруповання, яке створило для ухилянтів фейкову версію мобільного додатку «Резерв+». За даними СБУ, у підробленому сервісі авторизувалося понад 4 тис. користувачів, які намагалися уникнути мобілізації.

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Теги: послуги армія Резерв+ обмеження Дія

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