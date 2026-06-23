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Росія атакувала Сумщину керованими авіабомбами: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Сумщину керованими авіабомбами: є постраждалі
Внаслідок атаки повністю згорів тролейбус
фото: Сумська ОВА

Після удару КАБ у критично важкому стані перебуває водій тролейбуса

Російські терористичні війська завдали удару шістьма керованими авіабомбами по промисловій зоні на околицях Сумської громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання вибуховою хвилею та вогнем було повністю знищено тролейбус. У критично важкому стані перебуває 57-річний водій громадського транспорту, який під час атаки був у салоні сам. Чоловік отримав важкі травми, його оперативно доставили до лікарні, де медики провели реанімаційні заходи та наразі борються за його життя.

Окрім нього, по медичну допомогу звернулися ще дві жінки. Їхні ушкодження неважкі, тому госпіталізація їм не знадобилася.

Як відомо, російські війська вранці 22 червня атакували безпілотником житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району Сумської області. Внаслідок удару загинули троє людей, серед яких 13-річний хлопчик. 

Атака сталася близько 04:50. Ворожий безпілотник влучив у будинок багатодітної родини, після чого спалахнула пожежа. На місці загинули 36-річний чоловік, його 13-річний син та 73-річна жінка – мати співмешканки загиблого.

Нагадаємо, 17 червня росіяни завдали ударів дронами по Шосткинській громаді на Сумщині. Унаслідок цього одна людина загинула, ще дві постраждали. 

«Рятувальникам довелось працювати одразу за трьома адресами. На одній з локацій дрон вдарив у дорожнє покриття. До прибуття «швидкої» надзвичайники надали одному з потерпілих першу домедичну допомогу, наклали турнікет та передали медикам», – йдеться у повідомленні ДСНС.

До слова, у Тростянці Сумської області внаслідок нічної російської атаки не залишилося жодної працюючої автозаправної станції. Про це повідомив міський голова Юрій Бова.

За словами мера, під час масованого удару російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста. Окрім автозаправних станцій, пошкоджень зазнали житлові будинки та приватні домоволодіння.

Теги: ракета Сумщина

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