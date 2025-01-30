Lay's шокував небезпекою: де знімають із продажу популярні чіпси

Продукція марки Lay's може викликати небезпечні для життя алергічні реакції

Відомий бренд Lay's прийняв рішення відкликати картопляні чіпси у двох штатах США через ризик смертельної алергічної реакції. Про це заявило Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA), пише The New York Times.

Через наявність молочних компонентів, які не вказані на етикетці продукту, оголошено найвищий рівень ризику – «I клас». Ця категорія означає, що продукція марки може викликати небезпечні для життя алергічні реакції.

Зазначається, що процес відкликання фактично розпочався у грудні 2024 року. Материнська компанія Lay's – Frito-Lay повідомила про виявлення молочного компонента у більш ніж 6 тис. пакетах чіпсів, що продаються у штатах Орегон та Вашингтон. Ця помилка несе серйозні ризики для здоров'я людей із алергією на молоко. Тому FDA підвищило поточний рівень відкликання до категорії I клас.

Frito-Lay повідомила, що на даний момент не отримано жодних скарг на алергічні реакції, пов'язані з продукцією, що відкликається. Однак продукти вилучаються з ринків як запобіжний засіб через можливі ризики для здоров'я.

Нагадаємо, що кілька днів тому Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочірня компанія харчового гіганта The Coca-Cola, оголосила про масове відкликання своєї продукції з ринків Бельгії, Великобританії, Люксембургу, Нідерландів, Франції та Німеччини. Причиною було зазначено підвищений вміст хлоратів у продукції.