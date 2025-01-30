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Lay's шокував небезпекою: де знімають із продажу популярні чіпси

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Lay's шокував небезпекою: де знімають із продажу популярні чіпси
Відкликання картопляних чіпсів The Lay's пов'язане із ризиком для здоров'я
фото із відкритих джерел

Продукція марки Lay's може викликати небезпечні для життя алергічні реакції

Відомий бренд Lay's прийняв рішення відкликати картопляні чіпси у двох штатах США через ризик смертельної алергічної реакції. Про це заявило Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA), пише The New York Times.

Через наявність молочних компонентів, які не вказані на етикетці продукту, оголошено найвищий рівень ризику – «I клас». Ця категорія означає, що продукція марки може викликати небезпечні для життя алергічні реакції.

Зазначається, що процес відкликання фактично розпочався у грудні 2024 року. Материнська компанія Lay's – Frito-Lay повідомила про виявлення молочного компонента у більш ніж 6 тис. пакетах чіпсів, що продаються у штатах Орегон та Вашингтон. Ця помилка несе серйозні ризики для здоров'я людей із алергією на молоко. Тому FDA підвищило поточний рівень відкликання до категорії I клас.

Frito-Lay повідомила, що на даний момент не отримано жодних скарг на алергічні реакції, пов'язані з продукцією, що відкликається. Однак продукти вилучаються з ринків як запобіжний засіб через можливі ризики для здоров'я.

Нагадаємо, що кілька днів тому Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочірня компанія харчового гіганта The Coca-Cola, оголосила про масове відкликання своєї продукції з ринків Бельгії, Великобританії, Люксембургу, Нідерландів, Франції та Німеччини. Причиною було зазначено підвищений вміст хлоратів у продукції.

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Теги: продукти Вашингтон США здоров'я

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