Скандал з орденом: створено петицію про перейменування метро «Варшавська»

У тексті петиції наголошується, що ініціатива не спрямована проти польського народу чи українсько-польської дружби

На сайті Київської міської ради зареєстрували електронну петицію з пропозицією перейменувати майбутню станцію метро «Варшавська», яка наразі будується на Виноградарі. Автор звернення пропонує дати їй назву «Проспект Європейського Союзу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідну петицію.

Звернення було опубліковане 22 червня, станом на день 24 червня ініціатива зібрала 99 підписів із 6 тис. необхідних для розгляду міською владою.

Автор петиції Дмитро Ревтюх зазначає, що таке перейменування пропонують як «символічний мирний протест» проти рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – Ордена Білого Орла.

На думку автора, назва «Проспект Європейського Союзу» підкреслюватиме європейський курс України, символізуватиме єдність із державами ЄС і відповідатиме прагненням країни до повноправного членства в Євросоюзі.

Водночас у тексті наголошується, що ініціатива не спрямована проти польського народу чи українсько-польської дружби. За словами автора, вона має на меті підкреслити, що основою партнерства є взаємна повага між державами.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

Також колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків. Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки.

Крім того, скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів.