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Руїни та гігантська вирва: наслідки прильоту по приватному сектору на Осокорках (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Руїни та гігантська вирва: наслідки прильоту по приватному сектору на Осокорках (фото)
Величезна вирва на місці удару ворожої ракети
фото: Сергій Ковальчук/Facebook

Росіяни атакували ракетою приватний сектор столичних Осокорків

Внаслідок масованого російського обстрілу Києва 15 червня суттєвих руйнувань зазнав приватний сектор на столичних Осокорках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фотокореспондента Сергія Ковальчука, який оприлюднив кадри з місця події.

Окремі будинки перетворилися на купу будівельного сміття
Окремі будинки перетворилися на купу будівельного сміття
фото: Сергій Ковальчук/Facebook

Російська ракета поцілила у район Нижніх садів, знищивши будинки та майно місцевих мешканців.

Після атаки росіян більшість будинків, що потрапили під обстріл, непридатні для життя
Після атаки росіян більшість будинків, що потрапили під обстріл, непридатні для життя
фото: Сергій Ковальчук/Facebook
Руїни та гігантська вирва: наслідки прильоту по приватному сектору на Осокорках (фото) фото 1
фото: Сергій Ковальчук/Facebook

На опублікованих світлинах видно масштаби воєнного злочину окупантів. На місці влучання ворожої ракети утворилася величезна вирва.

На обгорілій яблуні висять спечені від пожежі яблука
На обгорілій яблуні висять спечені від пожежі яблука
фото: Сергій Ковальчук/Facebook
Люди намагаються очистити власні подвір’я від сміття
Люди намагаються очистити власні подвір’я від сміття
фото: Сергій Ковальчук/Facebook

Ударною хвилею кілька приватних садиб киян було зруйновано вщент – від людських домівок залишилися лише купи будівельного сміття та обгорілі стіни. Також на подвір'ях повністю вигоріли автомобілі.

Знищена вогнем автівка
Знищена вогнем автівка
фото: Сергій Ковальчук/Facebook
Наслідки обстрілу Осокорків: на подвір’ях знищено всі дерева
Наслідки обстрілу Осокорків: на подвір’ях знищено всі дерева
фото: Сергій Ковальчук/Facebook
На місці влучання триває ліквідація наслідків атаки
На місці влучання триває ліквідація наслідків атаки
фото: Сергій Ковальчук/Facebook

Наразі на місці триває ліквідація наслідків атаки та фіксація чергового злочину РФ проти цивільного населення столиці.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

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Теги: пожежа Київ обстріл будинок ракета майно російська ракета

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