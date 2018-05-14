У Києві повідомлено про підозру чотирьом сутенеркам, які працювали в ескорт-агентстві

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Обшук за місцем проживання фігурантів кримінального провадження

Жінкам вдалося залучити до зайняття проституцією близько 20 дівчат

Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру чотирьом жінкам – працівницям ескорт агентства, які втягували молодих дівчат в зайняття проституцією, тобто за ч. 2 ст. 303 КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Встановлено, що жінки працювали адміністраторами в ескорт агентстві «GIA» та розміщували оголошення про надання послуг на сайтах: gia-escort.com та http://gia.la. Як з’ясувалося, адміністратори пропонували жінкам крім ескорт-сервісу надавати клієнтам послуги сексуального характеру. Вартість таких послуг стартувала від 4 тис. гривень за годину», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією до злочинної діяльності сутенеркам вдалося залучити близько 20 жінок.

Під час обшуків, які було проведено за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, правоохоронці виявили та вилучили 20 паспортів, що належать дівчатам, втягнутим у нелегальний бізнес, банківські картки, чорнову бухгалтерію, флешки, грошові кошти та інші речові докази.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про арешт банківських рахунків, на які перераховувались кошти з їх протиправної діяльності.