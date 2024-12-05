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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Громадянам слід терміново пройти в укриття

У Києві та низці областей України у четвер, 5 грудня, о 21:56 оголошено повітряну тривогу через БпЛА.

Повітряні сили повідомляють про шахеди, які рухаються  в напрямку півночі Київщини, на Чернігівщину, в передмісті Полтави, в районі Броварів, Борисполя та Димера. 

Офіційна карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України показали, як у ніч проти 5 грудня українські оборонці відбивали повітряну атаку російських військ на південно-східному напрямку.  

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Теги: війна тривога

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