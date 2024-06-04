Поверталися з екскурсії: на Вінниччині перекинувся мікроавтобус з дітьми

За медичною допомогою звернулось сім пасажирів, з яких п’ять підлітків віком 16 та 17 років, з них один госпіталізований

Дорожно-транспортна пригода сталася сьогодні близько 00:40 ночі

У Вінницькій області біля села Кунка Гайсинського району у ДТП потрапив мікроавтобус із 17 дітьми та п’ятьма дорослими, постраждали п’ятеро підлітків і двоє дорослих. про це повідомила Нацполіція у вівторок, 4 червня.

Зазначається, що дорожно-транспортна пригода сталася сьогодні близько 00:40 ночі. У салоні мікроавтобуса перебували 17 дітей, віком від семи до 17 років, та п’ятеро дорослих, група поверталася з екскурсії.

«46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

У салоні мікроавтобуса перебували 17 дітей, віком від 7 до 17 років, та п’ятеро дорослих, група поверталася з екскурсії фото Нацполіція України

Вказується, що за медичною допомогою звернулось сім пасажирів, з яких п’ять підлітків віком 16 та 17 років, з них один госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надано медичну допомогу і вони відправлені додому.

Водій був тверезий. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч.1 ст.286 КК України). За таке правопорушення передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) поліцейські винесли понад 10 млн постанов, з яких було виконано – 89% та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн. Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Поліцейський наголосив, порушення швидкості руху залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками.

Раніше повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що влада має мобілізувати порушників правил дорожнього руху.