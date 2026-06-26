Росія атакувала Нікополь: загинули двоє людей, понад 10 постраждали

Серед поранених – двоє 12-річних дівчат

Сьогодні, 26 червня, російська терористична армія атакувала Нікополь FPV-дроном. Унаслідок цього загинули дві людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Понівечений мікроавтобус. Серед поранених – двоє 12-річних дівчат. Діти госпіталізовані в стані середньої тяжкості. У медзакладах й п'ятеро дорослих. Чоловіки 54 і 43 років та 46-річна жінка – «важкі», – йдеться у повідомленні.

Ганжа наголосив, що решта постраждалих лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, 26 червня у Сумах російський безпілотник атакував територію автостоянки. Внаслідок удару загорівся легковий автомобіль, ще близько десяти транспортних засобів зазнали пошкоджень. Також росіяни знову вдарили по АЗС у Сумах.

Зокрема, російські війська завдали балістичного удару по центру Запоріжжя. Унаслідок атаки постраждали люди.

До того ж 26 червня росіяни атакували Харківщину. Близько 09:30 в Ізюмі пролунали вибухи. Один із дронів влучив у багатоквартирний будинок у центральній частині міста.