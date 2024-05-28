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До поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету Харкова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету Харкова
Подружжя звернулось до поліції, оскільки почули що правоохоронці встановлюють відвідувачів і працівників гіпермаркету
фото: пресслужба поліції

Чоловік та жінка розповіли, що у момент удар перебували всередині гіпермаркету

У Харкові до поліції звернулося подружжя, яке дивом вижило після авіаудару російської авіації по гіпермаркету «Епіцентр». Про це повідомляє пресслужба МВС.

Як зазначається,  жінка отримала легкі поранення, а чоловік не постраждав.
«До штабу поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету. В результаті ворожого обстрілу жінка отримала незначні ушкодження. Чоловік не постраждав», – йдеться у повідомленні. 

Як заявили в МВС, подружжя звернулось до поліції, оскільки почули що правоохоронці встановлюють відвідувачів і працівників гіпермаркету, які імовірно могли бути у закладі під час російського авіаудару 25 травня. 

Чоловік та жінка розповіли, що у момент удар перебували всередині гіпермаркету. Самого вибуху подружжя не чуло, але в момент удару звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення.

«До штабу поліції прийшли спеціально, повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові», – додали правоохоронці.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

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Теги: Харків поліція

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