До поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету Харкова

Подружжя звернулось до поліції, оскільки почули що правоохоронці встановлюють відвідувачів і працівників гіпермаркету

Чоловік та жінка розповіли, що у момент удар перебували всередині гіпермаркету

У Харкові до поліції звернулося подружжя, яке дивом вижило після авіаудару російської авіації по гіпермаркету «Епіцентр». Про це повідомляє пресслужба МВС.

Як зазначається, жінка отримала легкі поранення, а чоловік не постраждав.

«До штабу поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету. В результаті ворожого обстрілу жінка отримала незначні ушкодження. Чоловік не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Як заявили в МВС, подружжя звернулось до поліції, оскільки почули що правоохоронці встановлюють відвідувачів і працівників гіпермаркету, які імовірно могли бути у закладі під час російського авіаудару 25 травня.

Чоловік та жінка розповіли, що у момент удар перебували всередині гіпермаркету. Самого вибуху подружжя не чуло, але в момент удару звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення.

«До штабу поліції прийшли спеціально, повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові», – додали правоохоронці.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.