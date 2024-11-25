У Києві зачинено станцію метро «Вокзальна» через підозрілу знахідку

Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів

У Києві станція метро «Вокзальна» зачинена на вхід та вихід через виявлення підозрілого пакета. Про це у Telegram повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Поїзди слідують без зупинки повз станцію. На місце викликали вибухотехнічну групу.

Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.

До слова, сьогодні у Дарницькому та Дніпровському районах столиці зафіксували погіршення якості повітря. По це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Так, у відомстві пояснили, що в обох районах фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

Також у Києві в неділю ввечері по ворожих безпілотниках працювала протиповітряна оборона. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Дніпровському р-ні столиці сталось загоряння вікна балкону на 9 поверсі 9-ти поверхового будинку.