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Турки шоковані цінами на відпустку в своїй країні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Турки шоковані цінами на відпустку в своїй країні
Відпочинок для громадян Туреччини став майже нереальним через його дорожнечу
фото із відкритих джерел

Іноземці більше не розглядають Туреччину, як привабливе місце для відпочинку, а у місцевих мешканців немає грошей на відпочинок 

Більшість громадян Туреччини більше не можуть дозволити відпустку у своїй країні бодай раз на рік. Про це пише видання Turizm Ajansı.

«Туризм перестав бути розкішшю, він став абсолютно недоступним», – такою заявою у турецькій пресі відзначилася член Комісії з громадських робіт, транспорту, реконструкції та туризму Великих національних зборів Туреччини Гюлькан Киш. Йдеться насамперед про внутрішній туризм – через економічні труднощі місцеві громадяни практично повністю втратили шанси на відпочинок усередині країни. «Але очевидно, що іноземці «підтягнуться» і також покинуть Туреччину» , – заявила турецька чиновниця.

«Працівник із мінімальною заробітною платою чи пенсіонер взагалі не зможуть відпочити за такими цінами. Більше того, витрати на проживання в готелі навіть на кілька днів можуть перевищити бюджет багатьох сімей. Це серйозно підриває внутрішній туризм», – вважає Гюлькан Киш. За її словами, середня вартість проживання в готелі за ніч складає 4000-5000 турецьких лір ($120-150). Окрім того, витрати на транспорт, харчування та інші витрати стали для турецького туриста великим тягарем.

Але внутрішніми туристами проблема не обмежується: іноземні туристи також тепер їдуть до інших країн. «Цього року у Туреччині був важчий туристичний сезон, ніж період пандемії. Зростання обмінного курсу та зростання цін на готелі та ресторани змусили туристів, особливо з Європи, змінити свої плани на відпустку. Іноземні туристи більше не розглядають Туреччину як привабливе місце для відпочинку, зростання цін змушує іноземних туристів обирати інші напрямки», – підсумувала урядовиця.

До слова, оригінальний розвиток може отримати формат «все включено» (all inclusive) у готелях у турецькій Анталії. Турецькі готелі анонсували новий тип цієї системи харчування, покликаний переконати туристів залишити готель та вибратися до міста. Готелі можуть співпрацювати з міськими ресторанами та сплачувати витрати туристів у місті. 

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Теги: бюджет відпочинок іноземці туризм харчування відпустка Туреччина

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