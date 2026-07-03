У Києві погіршилася якість повітря: у яких районах найвищий рівень забруднення

Задимлення у столиці після російської атаки 2 липня

Станом на 7:35 вологість повітря складає 60%

Після масованої російської атаки в Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря. «Главком» зібрав актуальні показники забруднення атмосфери станом на ранок.

Якість повітря у столиці

За даними міжнародного моніторингу, у деяких житлових масивах столиці фіксуються тривожні цифри (за шкалою AQI):

Вул. Регенераторна: тут зафіксовано найвищий показник по місту – 156 одиниць. Це «нездоровий рівень» повітря для чутливих груп населення та наближення до загальної небезпечної зони.

Вул. Кахи Бендукідзе: датчики фіксують 155 одиниць.

Якість повітря у Києві скриншот

За даними моніторингу SaveEcoBot, найбільше забруднене повітря у Подільському районі, де індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 96, та Солом'янському районі (94).

Найбрудніше повітря за даними SaveEcoBot зафіксовано на вулиці Січових Стрільців 57. Там показник сягнув позначки 155. Та на вул. Віталія Скакуна, 23 де показних сягнув позначки 140.

Станом на 7:35 вологість повітря складає 60%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій.

Також у Чорнобильській зоні відчуження палали лісові масиви.