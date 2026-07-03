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У Києві погіршилася якість повітря: у яких районах найвищий рівень забруднення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві погіршилася якість повітря: у яких районах найвищий рівень забруднення
Задимлення у столиці після російської атаки 2 липня
фото: glavcom.ua

Станом на 7:35 вологість повітря складає 60%

Після масованої російської атаки в Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря. «Главком» зібрав актуальні показники забруднення атмосфери станом на ранок.

Якість повітря у столиці

За даними міжнародного моніторингу, у деяких житлових масивах столиці фіксуються тривожні цифри (за шкалою AQI):

  • Вул. Регенераторна: тут зафіксовано найвищий показник по місту – 156 одиниць. Це «нездоровий рівень» повітря для чутливих груп населення та наближення до загальної небезпечної зони.
  • Вул. Кахи Бендукідзе: датчики фіксують 155 одиниць.
Якість повітря у Києві
Якість повітря у Києві
скриншот

За даними моніторингу SaveEcoBot, найбільше забруднене повітря у Подільському районі, де індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 96, та Солом'янському районі (94).

У Києві погіршилася якість повітря: у яких районах найвищий рівень забруднення фото 1

Найбрудніше повітря за даними SaveEcoBot зафіксовано на вулиці Січових Стрільців 57. Там показник сягнув позначки 155. Та на вул. Віталія Скакуна, 23 де показних сягнув позначки 140. 

Станом на 7:35 вологість повітря складає 60%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій.

Також у Чорнобильській зоні відчуження палали лісові масиви.

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Теги: Київ повітря

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