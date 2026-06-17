Працевлаштування з бронюванням за $1,7 тис: у столиці викрито чергову схему для ухилянтів

Чоловіка затримали «на гарячому» одразу після того, як він зустрівся з черговим покупцем і отримав від нього всю суму за «послугу»

У Києві затримали 34-річного чоловіка, який продавав фіктивне працевлаштування на критично важливих об'єктах для уникнення мобілізації. Свої послуги він оцінив у $1,7 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Киянин підшукував чоловіків призовного віку та запевняв, що має вплив на осіб, уповноважених приймати рішення щодо працевлаштування на критично важливі підприємства, де працівникам оформлюють офіційне бронювання.

Повідомляється, що за свої «послуги» зловмисник вимагав $1,7 тис., а щоб швидше схилити «клієнтів» до передачі коштів, він наголошував на обмеженій кількості вакансій та необхідності якнайшвидше передати йому гроші.

Чоловіка затримали «на гарячому» одразу після того, як він зустрівся з черговим покупцем і отримав від нього всю суму –$1,7 тис.

Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, пов’язане з вимаганням такої вигоди, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Києві затримали 32-річного засновника приватної юридичної фірми, який видавав себе за «полковника внутрішньої служби» вигаданого комітету та за гроші обіцяв вирішити питання з мобілізацією. За даними слідства, юрист запевнив свого «клієнта», що за $30 тис. зможе вплинути на працівників ТЦК. За цю суму чоловіка мали визнати непридатним за станом здоров’я, аби після досягнення 25-річного віку його не призвали до армії.

«Главком» писав, що у столиці винесли суворий вирок керівнику благодійної організації, який налагодив схему нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у $12 тис., проте замість заробітку отримав реальний тюремний термін із конфіскацією майна. Слідство встановило, що влітку 2023 року обвинувачений познайомився з киянином, який шукав спосіб виїхати за межі України до своєї матері. Фігурант одразу запевнив чоловіка, що має змогу внести його до системи під виглядом волонтера від власного благодійного фонду.