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Затримано поліцейську з Харківщини, яка здала окупантам колег та учасників АТО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Затримано поліцейську з Харківщини, яка здала окупантам колег та учасників АТО
Жінка сама письмово звернулася до загарбників, щоб її взяли на роботу у так звану «народну міліцію»
фото: ДБР

Одним із завдань жінки було опитування місцевих мешканців для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян

На Харківщині засуджено поліцейську, яка минулого року співпрацювала з РФ і під час окупації здавала співробітників СБУ. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Під час окупації смт Дворічна Куп'янського району жінка вирішила продовжити будувати свою кар'єру та залишилася на окупованій території.

У травні 2022 року вона зібрала пакет документів та письмово звернулася до представників загарбників щодо зарахування її на роботу у так звану «народну міліцію». Її призначили на посаду старшого дільничного, до функцій якого входило патрулювання вулиць, чергування у відділку та опитування місцевих мешканців для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.

Під час прийому на роботу вона написала пояснення, в якому вказала перелік відомих їй громадян України, які проходили службу в зоні АТО, та працівників Служби безпеки України.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, щомісяця жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тис. російських рублів.

Зрадниця отримувала 50 тис. рублів щомісяця
Зрадниця отримувала 50 тис. рублів щомісяця
фото: Харківська обласна прокуратура

Наприкінці липня їй навіть видали службове посвідчення терміном на один рік. Але воно не знадобилося.

Посвідчення, видане жінці окупантами
Посвідчення, видане жінці окупантами
фото: Харківська обласна прокуратура

Після звільнення селища жінка переховувалася, проте правоохоронці знайшли та затримали її. Суд визнав її винною в держзраді. Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, окружний суд Гданська визнав винним 44-річного громадянина України у шпигунстві на користь Росії. Чоловік збирав, зокрема, інформацію: про критичну інфраструктуру, а також про діяльність служб та органів, відповідальних за безпеку. Потім він передав її росіянам.

Теги: прокуратура жінка державна зрада звільнення

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