Затримано поліцейську з Харківщини, яка здала окупантам колег та учасників АТО

Жінка сама письмово звернулася до загарбників, щоб її взяли на роботу у так звану «народну міліцію»

Одним із завдань жінки було опитування місцевих мешканців для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян

На Харківщині засуджено поліцейську, яка минулого року співпрацювала з РФ і під час окупації здавала співробітників СБУ. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

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Під час окупації смт Дворічна Куп'янського району жінка вирішила продовжити будувати свою кар'єру та залишилася на окупованій території.

У травні 2022 року вона зібрала пакет документів та письмово звернулася до представників загарбників щодо зарахування її на роботу у так звану «народну міліцію». Її призначили на посаду старшого дільничного, до функцій якого входило патрулювання вулиць, чергування у відділку та опитування місцевих мешканців для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.

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Під час прийому на роботу вона написала пояснення, в якому вказала перелік відомих їй громадян України, які проходили службу в зоні АТО, та працівників Служби безпеки України.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, щомісяця жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тис. російських рублів.

Зрадниця отримувала 50 тис. рублів щомісяця фото: Харківська обласна прокуратура

Наприкінці липня їй навіть видали службове посвідчення терміном на один рік. Але воно не знадобилося.

Посвідчення, видане жінці окупантами фото: Харківська обласна прокуратура

Після звільнення селища жінка переховувалася, проте правоохоронці знайшли та затримали її. Суд визнав її винною в держзраді. Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, окружний суд Гданська визнав винним 44-річного громадянина України у шпигунстві на користь Росії. Чоловік збирав, зокрема, інформацію: про критичну інфраструктуру, а також про діяльність служб та органів, відповідальних за безпеку. Потім він передав її росіянам.