Суд ухвалив заходи безпеки для нардепа Дубінського (документ)

За рішенням суду, Дубінського утримуватимуть в одиночній камері окремо від інших

Печерський Суд міста Києва ухвалив рішення про застосування заходів безпеки щодо нардепа Олександра Дубінського. Так, його утримуватимуть в одиночній камері. Про це йдеться в Telegram-каналі Дубінського.

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«Застосувати до підозрюваного Дубінського Олександра Анатолійовича, 19.04.1981 р. н., заходи безпеки у вигляді окремого тримання», – йдеться в документі.

Так, за рішенням суду, Дубінського утримуватимуть в одиночній камері окремо від інших. Його ухвалила суддя Світлана Шапутько. Зазначимо, що в наданому документі відсутній підпис судді.

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Нагадаємо, 7 грудня, Київський апеляційний суд залишив під арештом народного депутата України Олександра Дубінського, який підозрюється у держзраді.

Як відомо, 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

Як повідомлялося, Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді нардепа Дубінського. Також під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини.