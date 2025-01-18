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Від ракетної атаки росіян постраждав найстаріший в Україні McDonald's

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Від ракетної атаки росіян постраждав найстаріший в Україні McDonald's
У «МакДональдз» запевнили, що вже працюють над усуненням наслідків обстрілу
фото: ДСНС України/Telegram

Ресторан біля станції метро «Лукʼянівська» працює з 1997 року

Під час повітряної атаки на Київ уранці 18 січня було пошкоджено найстаріший в Україні «МакДональдз» – біля станції метро «Лукʼянівська». Про це повідомляє преслсслужба компанії.

«Сьогодні під час повітряної атаки на Київ було пошкоджено ресторан «МакДональдз» біля ст. м. Лукʼянівська, який працює з 1997 року та є першим рестораном нашої мережі в Україні.

Наші працівники встигли вчасно евакуюватися в укриття завдяки протоколам безпеки, яких неухильно дотримуються всі «МакДональдз» в Україні. Ніхто зі співробітників «МакДональдз» та охоронець нашого закладу не постраждали, і це головне», – ідеться у повідомленні компанії.

У «МакДональдз» додали, що вже працюють над усуненням наслідків обстрілу і обовʼязково відновлять ресторан на Лукʼянівці.

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами».

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід. Поїзди прямували без зупинки на станції.

У Шевченківському районі виникла пожежа. Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків. Внаслідок атаки на Київ загинули троє людей.

До слова, станція метро «Лук’янівська» вже відновила роботу після ранкової ракетної атаки.  

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Теги: пожежа метро укриття ресторан Київ

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