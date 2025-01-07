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Трамп про Байдена: Ускладнює перехідний період «безглуздими» указами

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп про Байдена: Ускладнює перехідний період «безглуздими» указами
фото з відкритих джерел

Обраний президент США скаржиться, що попередник ускладнює йому життя

Новообраний президент США Дональд Трамп звинувачує президента Джо Байдена в ускладненні перехідного періоду, пославшись на нещодавні президентські укази щодо клімату та інші документи, ухвалені адміністрацією в останні тижні перед передачею владних повноважень. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Байден робить все можливе, щоб зробити перехідний період якомога складнішим, починаючи з таких правових актів, яких ніколи раніше не було, і закінчуючи дорогими й безглуздими указами про «зелену аферу» та іншим марнотратним шахрайством», – зазначив Трамп.

Як пише Fox News, Трамп поскаржився, що адміністрація Байдена ускладнює для нього життя на початку нової каденції і пообіцяв одразу ж скасувати резонансний указ щодо шельфів.

«Не бійтеся, всі ці «укази» незабаром будуть скасовані, і ми станемо нацією здорового глузду та сили», – заявив він.

Проте зробити це не вдасться, адже Байден скористався законом 1953 року, який дозволяє президенту запроваджувати мораторій на видобуток нафти та газу безстроково і без права змінювати це рішення будь-кому з майбутніх глав держави. 

У 2019 році судова система США підтвердила, що новий президент не може скасувати екологічний указ попереднього. Тож Трампу знадобиться підтримка Конгресу, де, попри більшість республіканців в обох палатах, не всі з них можуть висловити за плани політика щодо нарощування нафтогазової галузі.

Зазначимо, у понеділок Байден оголосив, що для скорочення видобутку вуглеводнів заблокує бурові робити для нафтовидобутку на всьому Східному узбережжі, а також у Каліфорнії, Орегоні та Вашингтоні, біля узбережжя Аляски у північній частині Берингового моря та у східній частині Мексиканської затоки.

Байден заявив про це за два тижні до інавгурації Трампа (20 січня), який обіцяв сприяти внутрішньому виробництву енергії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що новообраний президент США Дональд Трамп упродовж першого тижня після офіційного вступу на посаду скасує розпорядження адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.

До слова, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса. Засідання відбулося в понеділок, 6 січня.

А інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

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Теги: Дональд Трамп документи президент інавгурація соцмережі Джозеф Байден США вибори у США

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