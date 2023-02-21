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У столичній підземці виникли складнощі з оплатою проїзду

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У столичній підземці виникли складнощі з оплатою проїзду

Продаж паперових QR-квитків призупинено

З технічних причин на станціях метро продаж паперових QR-квитків призупинено. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Фахівці КП «ГІОЦ» намагаються якнайшвидше вирішити питання.

Всі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі, зокрема:

  • Транспортна картка;
  • Qr-код, згенерований у додатку «Київ Цифровий»;
  • Безконтактна банківська картка;
  • Мобільні додатки ApplePay та Google Pay.
  • Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково.

Перевізник перепрошує за тимчасові незручності.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні. 

Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.

До слова, «Київський метрополітен» збирається купити потяги з наскрізними вагонами.

Теги: громадський транспорт метро «Киевский метрополитен»

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