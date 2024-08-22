Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ремонт між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» на завершальному етапі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ремонт між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» на завершальному етапі (відео)
Фахівці завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 м
скріншот з відео

Перед повноцінним відновленням руху буде здійснено пробні пуски поїздів

На перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» триває завершальний етап відновлювальних робіт. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, відновлювані роботи тривають цілодобово. «Сьогодні розпочали засипати котлован ґрунтом. Перед цим навколо оновленої ділянки тунелю котлован залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень. Невдовзі виконають роботи з благоустрою території на місці будмайданчика», – йдеться в повідомленні.

5 фото
На весь екран
Перебудова тунелю метро біля станції Деміївська» майже завершена
фото: Павло Авдокушин, Facebook

Зокрема, напередодні фахівці завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 м.

«Також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 м). Наразі завершують роботи з укладання нового рейкового полотна. У тунелі відновлюють усі необхідні кабельні мережі та монтують контактну рейку, через яку подається напруга», – каже він.

 Варто зазначити, що перед повноцінним відновленням руху буде здійснено пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху.

Нагадаємо, у Києві рух синьою гілкою метро планують повністю відновити у вересні. Це може статися на початку місяця. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словам, роботи ведуться цілодобово та без вихідних.

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

До слова, двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

Читайте також: Коли розпочнеться активна фаза будівництва метро на Виноградар: названо терміни
Теги: громадський транспорт Віталій Кличко столиця Київ потяг метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міст став єдиним шляхом евакуації для мешканців декількох захоплених Росією населених пунктів Київської області
На відбудованому мосту, що з'єднує Ірпінь з Києвом, утворилася тріщина (фото)
24 липня, 13:57
Вулиця Оленівська
У Києві вулицею Оленівською буде обмежено рух транспорту (схема)
29 липня, 07:50
Слідчі розпочали кримінальне провадження за службову недбалість
Внаслідок падіння дерева у столичному парку Шевченка загинула людина
30 липня, 23:25
МОЗ стверджує, що наразі не витрачено жодної копійки із зібраної суми коштів на відновлення «Охматдиту»
Міністерство охорони здоров'я скасує скандальні тендери для «Охматдиту» на 14 млн грн
5 серпня, 16:03
Затримується рух автобусів № 12 з причини провалу дороги
У столиці стався провал дороги. Затримується автобус, що курсує на вокзал
8 серпня, 08:37
Купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку
«Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон: які його особливості (фото)
8 серпня, 15:28
Філіпішина заявила, що люди, які виїжджають з дітьми через кордон, проходять певні перевірки на наявність підстав для виїзду
Чи тікали родичі чиновників КМДА від мобілізації за кордон? Правозахисниця спіймала омбудсмена Лубінця на маніпуляціях
8 серпня, 18:02
У наземному громадському транспорті Києва перестали працювати валідатори
У наземному громадському транспорті Києва перестали працювати валідатори
9 серпня, 08:30
У передмісті Києва пролунав вибух
У передмісті Києва пролунав вибух
19 серпня, 02:54

Новини

Ремонт між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» на завершальному етапі (відео)
Ремонт між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» на завершальному етапі (відео)
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
На Київ насувається нова хвиля потужної спеки
На Київ насувається нова хвиля потужної спеки
«Дніпровським вежам» – 25 років. Історія найвідомішого довгобуду Троєщини
«Дніпровським вежам» – 25 років. Історія найвідомішого довгобуду Троєщини
ДТЕК повертає графіки відключень для жителів Київщини
ДТЕК повертає графіки відключень для жителів Київщини
Пошкодження будинку та ліній електромереж: наслідки атаки дронів на Київщину
Пошкодження будинку та ліній електромереж: наслідки атаки дронів на Київщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
16K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
16K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
15K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7197
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua