Ремонт між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» на завершальному етапі (відео)

Перед повноцінним відновленням руху буде здійснено пробні пуски поїздів

На перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» триває завершальний етап відновлювальних робіт. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, відновлювані роботи тривають цілодобово. «Сьогодні розпочали засипати котлован ґрунтом. Перед цим навколо оновленої ділянки тунелю котлован залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень. Невдовзі виконають роботи з благоустрою території на місці будмайданчика», – йдеться в повідомленні.

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Перебудова тунелю метро біля станції Деміївська» майже завершена фото: Павло Авдокушин, Facebook

Зокрема, напередодні фахівці завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 м.

«Також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 м). Наразі завершують роботи з укладання нового рейкового полотна. У тунелі відновлюють усі необхідні кабельні мережі та монтують контактну рейку, через яку подається напруга», – каже він.

На завершальному етапі відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська».



📹 Віталій Кличко pic.twitter.com/LtQrpPkTno — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Варто зазначити, що перед повноцінним відновленням руху буде здійснено пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху.

Нагадаємо, у Києві рух синьою гілкою метро планують повністю відновити у вересні. Це може статися на початку місяця. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словам, роботи ведуться цілодобово та без вихідних.

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

До слова, двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.