  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У парку Перемоги утворилася калюжа з багнюки (фото)

    • Розсилка
    Калюжа у парку Перемоги - У парку Перемоги утворилася калюжа з багнюки (фото)
    Калюжа у парку Перемоги

    Калюжа дуже сподобалася собакам

    У Києві внаслідок нічної негоди зазнав псувань парк Перемоги. У парку утворилася калюжа з багнюкою. У ній весело борсаються собаки. Відповідне фото оприлюднено у соцмережах.

    Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

    Читайте також статті: 

    Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

    Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди

    Читайте також
    Київ стихійні лиха парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ