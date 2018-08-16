У парку Перемоги утворилася калюжа з багнюки (фото)
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Калюжа дуже сподобалася собакам
У Києві внаслідок нічної негоди зазнав псувань парк Перемоги. У парку утворилася калюжа з багнюкою. У ній весело борсаються собаки. Відповідне фото оприлюднено у соцмережах.
Парк Победы#погода https://t.co/xTTA1fa8uH pic.twitter.com/knuqNAXuij— Обычный Киев (@kyivnash) August 16, 2018
Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.
Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.
Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.
У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.
Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.
Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.
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