У парку Перемоги утворилася калюжа з багнюки (фото)



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Калюжа у парку Перемоги

Калюжа дуже сподобалася собакам

У Києві внаслідок нічної негоди зазнав псувань парк Перемоги. У парку утворилася калюжа з багнюкою. У ній весело борсаються собаки. Відповідне фото оприлюднено у соцмережах.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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