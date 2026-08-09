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Масштабна пожежа охопила притулок «Сіріус» під Києвом, загинули собаки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Масштабна пожежа охопила притулок «Сіріус» під Києвом, загинули собаки
Пожежа знищила десятки вольєрів у притулку «Сіріус» на Київщині
фото: ДСНС

Вогонь знищив 20 вольєрів та господарські приміщення, попередньою причиною називають коротке замикання

У ніч проти 8 серпня у притулку для тварин «Сіріус» у селі Федорівка Димерської громади на Київщині сталася масштабна пожежа. Вогонь знищив частину вольєрів та господарських приміщень. За даними притулку, загинули вісім собак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на притулок «Сіріус», ДСНС та поліцію Київської області.

Повідомлення про займання надійшло рятувальникам о 04:29. На місці вони встановили, що вогнем охоплені вольєри для тварин. Пожежу вдалося ліквідувати о 05:55 на площі 300 кв. м. Полум'я знищило 20 вольєрів, приміщення для приготування їжі, склад та паркан. До ліквідації пожежі залучили вісьмох рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Вогонь знищив 20 вольєрів у притулку
Вогонь знищив 20 вольєрів у притулку
фото: ДСНС
Правоохоронці розслідують обставини пожежі
Правоохоронці розслідують обставини пожежі
фото: поліція Київщини

У притулку повідомили, що під час пожежі працівники відчиняли вольєри, намагаючись врятувати тварин. Загалом їм вдалося випустити 70 собак, однак вісім із них загинули. Тварини, яким вдалося врятуватися, сильно налякані.

Частина собак після пожежі розбіглася територією притулку. Крім вольєрів, за інформацією «Сіріуса», вогонь охопив кухню та майстерню. Було втрачено інструменти, обладнання та запаси їжі для тварин.

Попередньою причиною займання могло стати коротке замикання електропроводки. Водночас рятувальники наголосили, що остаточну причину пожежі ще встановлюють. Поліція Київщини розпочала з'ясування обставин події.

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Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами в приватному розпліднику.

Під час огляду приміщення поліцейські виявили близько 30 доберманів, яких утримували в антисанітарних умовах. Собаки тривалий час перебували в клітках, були обмежені в пересуванні й повноцінному харчуванні, через що доведені до виснаженого стану.

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Теги: Київщина притулок тварини пожежа поліція ДСНС

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