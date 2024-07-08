Головна Київ Новини
search button user button menu button

Момент удару російської ракети по «Охмадиту» потрапив на відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Момент удару російської ракети по «Охмадиту» потрапив на відео
Момент удару російської ракети по «Охмадиту»
скриншот відео

Сьогодні, 8 липня, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит»

Момент удару російської ракети по «Охмадиту». На відео чітко видно, що це не уламки ППО, а пряме влучання ракети. 

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Кореспондент «Главкома» повідомив під час повітряної тривоги рятувальна операція не припиняється. Люди організували живий ланцюжок, передають до намету, встановленого у дворі лікарні, воду і медикаменти.

Офіційної інформації про кількість загиблих та поранених в дитячій лікарні поки немає.

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)

 

 

Теги: Київ Охматдит ракета ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Старий і новий ректори Університету КПІ: Михайло Згуровський передає повноваження своєму заступнику Анатолію Мельниченку
Як університет КПІ обирав нового ректора: брудна кампанія у Telegram та «жучки» Освіта
18 червня, 22:30
Посадовця було звільнено з Міністерства освіти і науки за результатами дисциплінарного провадження
Висміяв незалежність України: працівник Міносвіти отримав підозру
17 червня, 11:49
Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Забужко
Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Забужко
13 червня, 18:20
Встановлюються обставини смерті 43-річного енергетика
В укритті столичного підприємства знайдено мертвим енергетика
23 червня, 11:38
Обоє підлітків, що впали з 16-го поверху, були 2009 року народження
У Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху
30 червня, 12:23
Поліцейські ідентифікували особу загиблої мешканки зруйнованої багатоповерхівки
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13
29 червня, 12:50
Цьогоріч в Ужгороді подорожчали квартири
Скільки коштує житло в Ужгороді: шокуючі ціни
2 липня, 10:04
У столичному ЖК «Республіка» загорівся утеплювач
В одному з житлових комплексів Києва спалахнула пожежа
2 липня, 23:22
Енергетики ДТЕК працюють над відновленням електропостачання після ракетного обстрілу Києва
Ракетний удар по Києву: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Сьогодні, 13:23

Новини

Повторний обстріл столиці. Пошкоджено медцентр, є загиблі
Повторний обстріл столиці. Пошкоджено медцентр, є загиблі
Момент удару російської ракети по «Охмадиту» потрапив на відео
Момент удару російської ракети по «Охмадиту» потрапив на відео
Ракетний удар по Києву: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Ракетний удар по Києву: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
У Києві пролунав гучний вибух
У Києві пролунав гучний вибух
Удар по «Охматдиту»: вхід перекрито, під лікарнею збираються люди (відео)
Удар по «Охматдиту»: вхід перекрито, під лікарнею збираються люди (відео)
Росіяни влучили у відділення, де лікувалися діти з нирковою недостатністю (відео)
Росіяни влучили у відділення, де лікувалися діти з нирковою недостатністю (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
343K
Підірвати Старокостянтинів «наказала Марина». Як житель Краматорська продав Батьківщину за $5 тис.
151K
Луценко розповів, хто пішов служити до ЗСУ замість нього
49K
Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського
20K
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7214
Перші поховання на Національному військовому кладовищі під Києвом: названо цифри

Новини

Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Сьогодні, 13:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Вчора, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Вчора, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua