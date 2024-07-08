Момент удару російської ракети по «Охмадиту» потрапив на відео

Сьогодні, 8 липня, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит»

Момент удару російської ракети по «Охмадиту». На відео чітко видно, що це не уламки ППО, а пряме влучання ракети.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Кореспондент «Главкома» повідомив під час повітряної тривоги рятувальна операція не припиняється. Люди організували живий ланцюжок, передають до намету, встановленого у дворі лікарні, воду і медикаменти.

Офіційної інформації про кількість загиблих та поранених в дитячій лікарні поки немає.