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«Кидає людей і шантажує». Камалія зробила гучну заяву про продюсера Геннадія Вітра

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Камалія розповіла, як врятувала проєкт Геннадія Вітра
фото: Марічка Довбенко /YouTube/Іnstagram.com/genaviter_official

Камалія зізналася, як одного разу допомогла Генадію Вітру та пояснила, чому пожалувала про це

Українська співачка Камалія звинуватила продюсера та власника проєкту «Музична платформа» Геннадія Вітра у шантажі артистів. Зірка розповіла, як він вимагав гроші у співаків. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю виконавиці Марічці Довбенко.

За словами Камалії, Геннадій Вітер називає різні суми для артистів, які беруть участь у його шоу. «Він артистам різні цінники називає. Я знаю дівчину одну, я не хочу називати імена, але там $10 тис. брали за її виступ. Іншим називають $3 тис., ще іншим називають $5 тис., ще іншим називають $7 тис.», – запевнила артистка.

Зокрема, вона прокоментувала заяву співачки Солохи, яка звинуватила Геннадія Вітра у шантажі, який вимагав у неї гроші. Тоді Камалія підтримала колегу.

«Він же ж кличе виступити. Нічого не платити, просто виступити. Вона готує номер, вона виступає, а потім вже після виступу він їй каже, що в нього щось там горить, не продав якесь рекламне одне місце і в нього не вистачає коштів. «Слухай, заплати $5 тис.». А вона каже: «А чому я повинна платити? Я достойна артистка. В мене є своя аудиторія і велика аудиторія. Якщо б я знала, ти мені спочатку, перед цим всім, сказав, що я маю платити $5 тис., тоді б я, звісно... Я ні за що не плачу. Чому я повинна платити? Я що, починаюча якась? Мене ніхто не знає?», – сказала Камалія.

«Кидає людей і шантажує». Камалія зробила гучну заяву про продюсера Геннадія Вітра фото 1
фото: скриншот Марічка Довбенко /YouTube

Тож, як стверджує співачка, продюсер шантажує зірок та «кидає їх на гроші»: «Він просто кидає людей і він бере і шантажує. Каже: «Якщо ти мені не заплатиш $5 тис., я тебе виріжу з ефіра». І він їй (Солоху, – «Главком»)вирізав з ефіра».

Також Камалія згадала, як одного разу допомогла Вітру, коли його проєкт «Музична платформа» був на межі закриття через відсутність спонсорів та відповідного фінансування.

«Він каже мені: «Горить платформа, немає спонсорів, напевно, не буде». А я повинна була виступати на платформі. Музична платформа, продюсером якої є Гена Вітер. Виступає. «Ой, напевно, не буде платформи. Не можу знайти спонсорів, рекламодавців. Напевно, не буде. Буду закривати проєкт», – розповіла вона.

За словами Камалії, вона знайшла для «Музичної платформи» генерального спонсора, у якого Вітер нібито запросив $75 тис. за фінансування одного концерту. Після цього співачка розраховувала виступати у проєкті, однак, за її словами, продюсер перестав виходити на зв'язок і згодом повідомив, що зі спонсором не вдалося домовитися щодо весняної «Музичної платформи».

«Я говорю: «Почекай. Я його познайомила зі своїми друзями. Я привела йому генерального спонсора, який йому повністю врятував усі ці платформи». Потім Гена вже мені телефонує і каже: «Ой, ми там не домовилися на весняну. Може, він буде спонсорувати літню. Тому на весняну – ні, на літню», – резюмувала вона.

Нагадаємо, кум артистки Насті Каменських, співак та продюсер проєкту «Музична платформа» Геннадій Вітер висловився про репера Потапа. Він виступив проти того, щоб співак з'являвся на його шоу.

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Теги: гроші Камалія співачка шантаж шоубіз

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