«Кидає людей і шантажує». Камалія зробила гучну заяву про продюсера Геннадія Вітра
Камалія зізналася, як одного разу допомогла Генадію Вітру та пояснила, чому пожалувала про це
Українська співачка Камалія звинуватила продюсера та власника проєкту «Музична платформа» Геннадія Вітра у шантажі артистів. Зірка розповіла, як він вимагав гроші у співаків. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю виконавиці Марічці Довбенко.
За словами Камалії, Геннадій Вітер називає різні суми для артистів, які беруть участь у його шоу. «Він артистам різні цінники називає. Я знаю дівчину одну, я не хочу називати імена, але там $10 тис. брали за її виступ. Іншим називають $3 тис., ще іншим називають $5 тис., ще іншим називають $7 тис.», – запевнила артистка.
Зокрема, вона прокоментувала заяву співачки Солохи, яка звинуватила Геннадія Вітра у шантажі, який вимагав у неї гроші. Тоді Камалія підтримала колегу.
«Він же ж кличе виступити. Нічого не платити, просто виступити. Вона готує номер, вона виступає, а потім вже після виступу він їй каже, що в нього щось там горить, не продав якесь рекламне одне місце і в нього не вистачає коштів. «Слухай, заплати $5 тис.». А вона каже: «А чому я повинна платити? Я достойна артистка. В мене є своя аудиторія і велика аудиторія. Якщо б я знала, ти мені спочатку, перед цим всім, сказав, що я маю платити $5 тис., тоді б я, звісно... Я ні за що не плачу. Чому я повинна платити? Я що, починаюча якась? Мене ніхто не знає?», – сказала Камалія.
Тож, як стверджує співачка, продюсер шантажує зірок та «кидає їх на гроші»: «Він просто кидає людей і він бере і шантажує. Каже: «Якщо ти мені не заплатиш $5 тис., я тебе виріжу з ефіра». І він їй (Солоху, – «Главком»)вирізав з ефіра».
Також Камалія згадала, як одного разу допомогла Вітру, коли його проєкт «Музична платформа» був на межі закриття через відсутність спонсорів та відповідного фінансування.
«Він каже мені: «Горить платформа, немає спонсорів, напевно, не буде». А я повинна була виступати на платформі. Музична платформа, продюсером якої є Гена Вітер. Виступає. «Ой, напевно, не буде платформи. Не можу знайти спонсорів, рекламодавців. Напевно, не буде. Буду закривати проєкт», – розповіла вона.
За словами Камалії, вона знайшла для «Музичної платформи» генерального спонсора, у якого Вітер нібито запросив $75 тис. за фінансування одного концерту. Після цього співачка розраховувала виступати у проєкті, однак, за її словами, продюсер перестав виходити на зв'язок і згодом повідомив, що зі спонсором не вдалося домовитися щодо весняної «Музичної платформи».
«Я говорю: «Почекай. Я його познайомила зі своїми друзями. Я привела йому генерального спонсора, який йому повністю врятував усі ці платформи». Потім Гена вже мені телефонує і каже: «Ой, ми там не домовилися на весняну. Може, він буде спонсорувати літню. Тому на весняну – ні, на літню», – резюмувала вона.
Нагадаємо, кум артистки Насті Каменських, співак та продюсер проєкту «Музична платформа» Геннадій Вітер висловився про репера Потапа. Він виступив проти того, щоб співак з'являвся на його шоу.
Коментарі — 0