У столиці пройшли перевірки маршруток: комунальники виявили порушення

Особливо відзначився № 598Д, який самовільно змінив маршрут.

У Києві завершився другий тиждень рейду маршрутами, які раніше недобросовісні перевізники незаконними рішеннями судів заблокували місту для перевірок.

«Цього тижня Комунальна служба перевезень перевірила ще 13 маршрутів: № 578, № 535, № 240, № 241, № 423, № 211, № 193, № 225, № 250 та № 233, які обслуговує ПП «Авен-Єзер»; № 434 і № 598Д, на якому їздять маршрутки ТОВ «Радонь»; № 472 перевізника «Союз-Авто», – повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, особливо відзначився № 598Д, який самовільно змінив маршрут.

«Вирішив, що довозити людей до Центрального залізничного вокзалу, як це передбачено договором і паспортом маршруту, надто складно, перевізник визначив собі кінцеву зупинку на Львівській площі. Окрім цього, на маршруті немає заявленого на конкурсі низькопідлогового автобусу Євро-5», – повідомив заступник голови КМДА.

Решта порушень, зафіксованих інспекторами Комунальної служби перевезень, традиційні: не ті автобуси, які подавалися на конкурс – гірших технічних характеристик; менша кількість рухомого складу ніж має бути: на 423 їздить 7 автобусів замість 10; на 211 – 12 замість 17; на 193 – 8 замість 9; на 578 – 5 замість 8; а на 225 – взагалі 2 замість 15.

«На багатьох маршрутах відсутні заявлені низькопідлогові автобуси Євро-5, на половині машин відсутні задні трафарети, а одна маршрутка й узагалі їздить без жодних документів. Крім того, ми фіксуємо відсутність свідоцтв щодо проходження передрейсового технічного контролю транспортного засобу та медогляду водія, що означає пряму загрозу здоров’ю та життю киян», – зазначив Усов.

Як повідомив заступник голови КМДА, за результатами рейду буде складено акти позачергової перевірки дотримання перевізником умов договору.

«При першій перевірці складається акт, на основі якого буде проведена друга перевірка. У разі, якщо те саме порушення буде зафіксовано вдруге, з перевізником розривається договір за даним маршрутом», – попередив Костянтин Усов.

Нагадаємо, що Північний апеляційний господарський суд скасував усі ідентичні ухвали про заборону здійснення містом перевірок якості перевезень, ухвалені за однотипними позовами перевізників «Ярославь-Авто», «Радонь», «Парк», «Універсал Транс» і «Авен-Єзер».

Нагадаємо, на одному з маршрутів громадського транспорту у столиці курсує напіврозірваний автобус.

Раніше повідомлялося, що у Києві в маршрутки з пасажирами відвалилися двері. Нагадаємо, у Солом'янському районі сталася аварія з маршруткою № 455 – в автобуса відпало колесо. До слова, у Києві пасажирам маршрутки довелося штовхати автобус, аби він завівся.

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