Замість радянського пам’ятника – символ ЛГБТ? Що чекає на Арку дружби народів

Колишню Арку дружби народів у Києві не обов’язково демонтувати. Як варіант – перетворити її на символ ЛГБТ

Антон Дробович: «Третій варіант – залишити арку і зробити, як у 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою»

Арку Свободи українського народу (раніше – Арка дружби народів – «Главком») не обов’язково зносити, якщо її перестануть зчитувати як радянський символ. Про це заявив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Дробович розповів про три можливі, на його думку, сценарії розвитку подій довкола Арки свободи українського народу. Один із них – це демонтаж, другий – це залишити Арку, однак потім самі громадяни все одно демонтують її примусово, «як зробили з Леніним».

«Третій варіант – залишити арку і зробити, як у 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою», – зазначив він.

На думку очільника інститута, веселка по-справжньому переозначить цей об'єкт, створивши навколо нього новий контекст та дискусію.

«Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її «Аркою тріщини народів». А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив «Правий сектор», а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ», – пояснив голова інституту.

Водночас Дробович додав, що Арку можна спробувати переозначити «функціонально», зробивши, наприклад, «якусь водяну гірку або щось інше».

Раніше повідомлялося, що столична влада не демонтуватиме колишню Арку свободи українського народу, адже «її сенс переосмислено», а простір біля неї «отримає нову концепцію».

Після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування Арки дружби народів на Арку свободи українського народу. Зокрема, радянську скульптуру двох робітників – символ возз’єднання України та Росії – демонтували у квітні того ж року.

Раніше в Києві робітники почали демонтаж скульптури, яка була встановлена під «Аркою дружби народів». Восьмиметрових бронзових робітників, які символізували «дружбу народів», назавжди прибрали з української столиці.