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Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому
Лисак: То була одна з найважчих рятувальних операцій, яку надзвичайники завершили у рекордно короткі строки. То був справжній іспит на професійність для екстрених служб
фото: ДСНС

14 січня 2025 року друга річниця страшної трагедії, коли росіяни вбили 46 мирних громадян

У Дніпрі вшановують пам'ять загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловій багатоповерхівці на Набережній Перемоги, 118. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та мер Дніпра Борис Філатов.

14 січня 2023 року росіяни поцілили у мирний багатоквартирний будинок ракетою. Тоді загинуло 46 невинних людей, серед яких 6 дітей.

«Повторю знову. Біль, який не вщухає і не вщухне ніколи. Будинок, в якому жили та живуть мої друзі та однокласники. Будинок, який стоїть лише за кілька сотень метрів від того, де я народився і провів свої щасливі дитинство та юність. Там і досі живе моя рідна сестра. Мій житловий масив, від якого я обирався до парламенту, і де знаю буквально кожен кут», – написав Філатов.

«Будинок на Перемозі, 118…Місце, просякнуте невимовним болем. Рана, що не загоїлась. Пройшло два роки від того страшного ворожого удару. Одна мить обірвала 46 життів. Зруйнувала не просто підʼїзд будинку, а й людські долі. То була одна з найважчих рятувальних операцій, яку надзвичайники завершили у рекордно короткі строки. То був справжній іспит на професійність для екстрених служб. А для місцевих мешканців – на людяність. Адже на допомогу прийшло ледь не все місто», – написав Лисак.

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фото: ДСНС, RFE/RL

Наразі відомо, що Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. 

Після атаки почали зʼявлятися повідомлення, хто саме загинув від атаки РФ. Так, тоді загинуло дві молоді жінки, які просто проходили повз багатоповерхівку. В обох жінок залишилися маленькі сини.

Загиблі Ірина та Ольга були подругами
Загиблі Ірина та Ольга були подругами
фото: Координаційний штаб волонтерів Дніпра

Також через ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі загинула 15-річна дівчинка. Марійка була надзвичайно талановитою, мала музичну освіту і любила вирощувати квіти. Марійці було лише 15, вона навчалася в дев'ятому класі

Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому фото 1
фото з відкритих джерел

Внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський. Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області.

Ракета забрала 46 життів. Дніпро вшановує загиблих від російського удару два роки тому фото 2
фото з відкритих джерел

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

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Теги: Борис Філатов Дніпро будинок місто росіяни іспит

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