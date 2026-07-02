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Франція покарала власника танкера тіньового флоту Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Франція покарала власника танкера тіньового флоту Росії
Франція завдала нового удару по тіньовому флоту Росії
скриншот з відео

Судно Tagor затримали в Атлантиці після підозри у використанні фальшивого прапора та відмови виконати вимоги французьких військових

Франція наклала штраф у розмірі €1 млн на власника танкера Tagor, який пов'язують із російським тіньовим флотом. Судно раніше затримали французькі військово-морські сили в Атлантичному океані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

За словами прокурора Бреста Стефана Келленберже, власника танкера оштрафували через відсутність належного прапора та відмову виконати вимоги французьких військових.

Французькі військові запідозрили, що танкер Tagor ішов під фальшивим прапором. За даними ЗМІ, підсанкційне судно раніше неодноразово змінювало прапори. Цього разу танкер прямував із Росії під камерунським прапором.

Після затримання судно супроводили до бухти Дуарнене у департаменті Фіністер. Прокуратура відкрила розслідування. Російського капітана танкера арештували, однак згодом відпустили.

Після завершення процедури визнання вини адміністративне затримання судна скасують. Після цього Tagor зможе залишити територіальні води Франції.

Нагадаємо, ВМС Франції 31 травня затримали танкер Tagor, який прямував із Росії та перебуває під міжнародними санкціями. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, операцію провели в Атлантичному океані за підтримки кількох партнерів.

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Теги: росія Франція штраф

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