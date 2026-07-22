Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Харківському шосе 22 липня рух частково обмежено: де саме тривають роботи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Харківському шосе 22 липня рух частково обмежено: де саме тривають роботи
Харківський шляхопровід над залізницею
фото: Вікіпедія

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 18:00

Сьогодні, 22 липня 2026 року, частково обмежуватимуть рух транспорту шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст» 

Із 09:00 до 18:00 фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на крайніх правих смугах в обох напрямках руху. 

22 липня частково обмежуватимуть рух транспорту шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе в Дарницькому районі (схема)
22 липня частково обмежуватимуть рух транспорту шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе в Дарницькому районі (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

Читайте також:

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київ та область насуваються небезпечні метеоявища
До кінця доби у Києві та області вируватиме негода: попередження синоптиків
23 червня, 12:09
Повітряна тривога у Києві тривала сім хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сім хвилин
28 червня, 05:16
Після завершення ремонту фунікулер відновить перевезення пасажирів у звичайному режимі
Фунікулер у Києві тимчасово припинить роботу: коли відновлять рух
10 липня, 15:57
Андрій Гришин (стоїть найвище) разом із акторами Одеського обласного драмтеатру
Директорка Одеського драмтеатру завалила київський університет доносами на студента
1 липня, 09:30
Дорожні роботи виконуватимуть фахівці Дарницького ШЕУ
У ніч на 27 червня буде обмежено рух на перетині Ревуцького та Тростянецької (схема)
25 червня, 16:57
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 липня, 11:22
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 4-5 липня
4 липня, 06:30
Під тоннами бетону надзвичайники виявили рештки людських тіл
Рятувальники завершили розбір завалів у столичній багатоповерхівці, кількість жертв знову зросла
4 липня, 20:59
Адвокат представляв інтереси товариства у справі про порушення митних правил щодо ввезення в Україну партії карт пам’яті microSD
Обіцяв «вирішити» справу в суді за $14 тис.: у Києві затримано адвоката
20 липня, 13:50

Новини

Афера на мільйон: у Києві пенсіонерка віддала всі заощадження «працівникам СБУ»
Афера на мільйон: у Києві пенсіонерка віддала всі заощадження «працівникам СБУ»
На Харківському шосе 22 липня рух частково обмежено: де саме тривають роботи
На Харківському шосе 22 липня рух частково обмежено: де саме тривають роботи
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Над Києвом після дощу з'явилася подвійна веселка (фото)
Над Києвом після дощу з'явилася подвійна веселка (фото)
У Києві для поливу дерев встановлено понад 6 тис. спеціальних мішків: як це працює
У Києві для поливу дерев встановлено понад 6 тис. спеціальних мішків: як це працює
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
85K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
78K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua