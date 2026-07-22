На Харківському шосе 22 липня рух частково обмежено: де саме тривають роботи

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 18:00

Сьогодні, 22 липня 2026 року, частково обмежуватимуть рух транспорту шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст»

Із 09:00 до 18:00 фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на крайніх правих смугах в обох напрямках руху.

22 липня частково обмежуватимуть рух транспорту шляхопроводом через залізничні колії на Харківському шосе в Дарницькому районі (схема) інфографіка: «Київавтодор»

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.