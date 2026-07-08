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У Києві безпілотник вибухнув поблизу газорозподільної станції: є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві безпілотник вибухнув поблизу газорозподільної станції: є поранені
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

РФ атакувала столицю дронами

Сьогодні, 8 липня, російський дрон впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. Екстрені служби прямують на місце», – йдеться у повідомленні.

Згодом мер додав, що є двоє постраждалих у Деснянському районі, де ворожий БпЛА впав поруч із газорозподільною станцією. Обох поранених медики госпіталізували.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, уночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах Києва. Зокрема, внаслідок атаки є загибла та постраждалі.

Також уночі російська терористична армія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами. Зафіксовані пошкодження трьох автозаправних станцій на півдні регіону.

До того ж окупанти атакували п’ятиповерховий житловий будинок в Немишлянському районі Харкова. Унаслідок удару загинули та постраждали люди.

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Теги: Віталій Кличко Київ війна

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