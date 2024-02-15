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На що перетвориться Чорнобильська зона? Уряд має план

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На що перетвориться Чорнобильська зона? Уряд має план
Чорнобильська зона має потужний потенціал для того, щоб бути елементом енергетичного хабу Європи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зони відчуження може стати місцем інновацій та екологічного лідерства: найбільший виклик – розмінування території

У Верховній Раді днями представили основні положення стратегії розвитку Чорнобильської зони до 2032 року, яку нещодавно схвалив Кабінет Міністрів України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Стратегічно уряд планує перетворити «зону відчуження» на «зону відновлення». Десятки тисяч гектарів цієї території можуть стати місцем інновацій та екологічного лідерства.

Ключові цілі стратегії:

  • Відновлення після деокупації. Найбільший виклик – розмінування території, адже досі невідомо, яка мапа забруднення.
  • Розвиток наукового потенціалу. Чорнобиль має стати новим сучасним центром дослідження мирного атому, нових практик та рішень, розвитку наукової та дослідницької інфраструктури. З іноземними колегами та партнерами вже обговорюють перспективи розміщення нового обладнання на підприємствах Чорнобиля.
  • Розвиток відновлюваної енергетики. Чорнобильська зона має потужний потенціал для того, щоб бути елементом енергетичного хабу Європи. На цьому неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський. Енергетична незалежність є частиною державної доктрини.
  • Розвиток туристичної інфраструктури. Попри закритий статус, Чорнобильська зона викликає інтерес як українців, так і іноземних гостей.
  • Розвиток Чорнобильського унікального біосферного заповідника. А саме, збереження природних комплексів Полісся, унікальних тварин та рослин.

Голова Міндовкілля Руслан Стрілець також мав нагоду презентувати стратегію розвитку Чорнобильської зони та продемонструвати наслідки її окупації членам Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни під час їхнього візиту в Зону відчуження минулого тижня.

Як відомо, у перший день повномасштабної війни російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Станція була під контролем російських окупантів понад місяць.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильському заповіднику знайдено найменшу сову фауни України

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Теги: Чорнобильська зона розмінування

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