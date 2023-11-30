На Вінниччині працює ППО
Сили ППО працювали по залишках БпЛА
Уночі 30 листопада у Вінницькій області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомили Сили оборони півдня України.
О 3:52 на Вінниччині було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.
Небезпеку було оголошено в низці областей.
Карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де зберігається небезпека, варто перебувати в укриттях.
Нагадаємо, увечері 29 листопада було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей.
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