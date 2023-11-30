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На Вінниччині працює ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Вінниччині працює ППО
В області оголошено тривогу через ворожі дрони
фото ілюстративне

Сили ППО працювали по залишках БпЛА

Уночі 30 листопада у Вінницькій області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

О 3:52 на Вінниччині було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Небезпеку було оголошено в низці областей.

Карта тривог має такий вигляд: 

На Вінниччині працює ППО фото 1

Мешканцям областей, де зберігається небезпека, варто перебувати в укриттях.

Нагадаємо, увечері 29 листопада було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей.

Теги: небезпека тривога системи ППО

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