На Вінниччині працює ППО

В області оголошено тривогу через ворожі дрони

Сили ППО працювали по залишках БпЛА

Уночі 30 листопада у Вінницькій області працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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О 3:52 на Вінниччині було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Небезпеку було оголошено в низці областей.

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Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де зберігається небезпека, варто перебувати в укриттях.

Нагадаємо, увечері 29 листопада було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей.