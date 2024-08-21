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Страшна пожежа на Ростовщині триває четвертий день. Росіяни вдалися до крайнього засобу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Страшна пожежа на Ростовщині триває четвертий день. Росіяни вдалися до крайнього засобу (фото)
Росіяни змусили попів молитися біля НПЗ під Ростовом
фото: Соцмережі

На фото видно як два священники моляться біля ікони у полі, а на тлі палає нафтобаза

Після чотирьох днів невдалих спроб рятувальників загасити пожежу на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області, куди влучив український БпЛА, російська влада вирішила вдатися до вже перевірених методів і залучити вищі сили. Зокрема, росіяни змусили попів молитися біля НПЗ під Ростовом, щоб швидше загасити пожежу.

Відповідне фото з'явилося у мережі. На знімку видно як два священники моляться біля ікони у полі, а на тлі палає нафтобаза.

Страшна пожежа на Ростовщині триває четвертий день. Росіяни вдалися до крайнього засобу (фото) фото 1

Пожежники вже четверту добу гасять пожежу на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області, задіяно понад 500 осіб.

Раніше повідомлялося, що на нафтобазі у Пролетарську вибухнула чергова цистерна. Росіяни пишуть, що нібито ніхто не постраждав. 

Протягом дня жителі Пролетарська також скаржилися у місцевих чатах, що місто засипає «дивним пластиковим попелом».

Російська влада заявила, що стан повітря після пожежі у Пролетарську нібито в нормі, але шлейф диму вже дістався Ростова, подолавши понад 150 км.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом. Пожежа триває вже другу добу.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.

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Теги: росія нафта дрон священник

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