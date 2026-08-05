У Києві спецтрамваї рятують колії від деформації під час спеки (фото)

Спецвагони працюють на маршрутах як правого, так і лівого берегів столиці

Керувати технікою для зволоження трамвайних колій допускають лише досвідчених водіїв першого класу зі стажем не менше трьох років

Через сильну спеку КП «Київпастранс» вивело на лінії спеціальні поливомийні вагони для профілактичного зволоження трамвайних колій. Про це повідомила виконувачка обов’язків генерального директора підприємства Тетяна Тараско, інформує «Главком».

До керування спецвагонами допускають лише досвідчених водіїв першого класу зі стажем не менше трьох років фото: КМДА

При температурі повітря понад +28°С металеві рейки сильно нагріваються й розширюються. Щоб запобігти їх деформації та підтримувати мережу в належному стані, спецтехніка охолоджує метал водою. Систему налаштовано так, щоб струмінь спрямовувався чітко на рейки без зайвого розпилення.

Спецвагони працюють на маршрутах як правого, так і лівого берегів столиці. У підприємстві додають, що до керування такою технікою допускають лише досвідчених водіїв першого класу зі стажем не менше трьох років.

Нагадаємо, патрульна поліція Київської області запровадила тимчасові обмеження для руху вантажного автомобільного транспорту через значну спеку. Спеціальний тепловий режим почав діяти сьогодні з 12:00 на всіх ключових автомобільних шляхах регіону. Це робиться для захисту та збереження асфальтного покриття від передчасного руйнування і деформації.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 серпня, синоптична ситуація в Україні не зміниться: антициклон і розпечене повітря на висотах знову забезпечать більшості регіонів пекучу спеку до 38°. У Києві знову суха жарка погода без опадів – другий день поспіль столиця смажиться в антициклоні. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 18–23°, вдень сильна спека 35–38°; у Києві вночі 21–23°, вдень – знову пекучі 35°.

До слова, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: місяць обіцяє бути спекотним і мінливим. Поки що місяць виправдовує найгірші прогнози – спека не відступає. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 3–9 серпня 2026 року.

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