Міноборони повернуло у власність держави майновий комплекс на Київщині

Приватні особи, які мали адміністративний вплив, фінансові ресурси та депутатські повноваження, незаконно заволоділи майновим комплексом у 2017 році

Міністерство оборони України повернуло у власність держави незаконно приватизований приватними особами майновий комплекс площею приблизно 1,7 тис. кв. м. Він розташований на земельній ділянці площею понад 5 га в мальовничій місцевості на березі озера у Київській області. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що приватні особи, які мали адміністративний вплив, фінансові ресурси та депутатські повноваження, незаконно заволоділи майновим комплексом у 2017 році та облаштували там центр відпочинку з вертолітним майданчиком і послугами організації полювання для заможних клієнтів.

Наприкінці 2024 року Міноборони домоглося повернення цього майнового комплексу з незаконного володіння.

У відомстві зауважують, що такі випадки незаконного заволодіння державним майном — не поодинокі. Після розпаду Радянського Союзу на території України залишилося багато мисливських і риболовецьких господарств, власником яких відповідно до законодавства було визначено Міноборони. Ця нерухомість та землі привертали увагу осіб, що прагнули незаконно їх приватизувати.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков нагадав, що за останні три роки відомству вдалося повернути 14 об'єктів загальною площею понад 6 500 квадратних метрів і 800 гектарів землі в різних областях України. Він зауважив, що під час війни такі об'єкти мають критичне значення для обороноздатності країни: вони стають базою для розміщення військових, техніки, а також для створення центрів підготовки та реабілітації.

Повідомляється, що на сьогодні здійснено державну реєстрацію майнових прав на повернуті об’єкти, що забезпечить їх подальший правовий захист і використання виключно в інтересах оборони.

Головне управління земель оборони та фондів Міноборони наголошує, що випадки незаконного заволодіння військовими об’єктами та землями оборони є непоодинокими, але оборонне відомство постійно працює над їх виявленням та поверненням у власність держави.

Раніше повідомлялося, що Національна академія наук передала приватним забудовникам 130 га землі. Про це повідомляє Держаудитслужба. За даними служби, академія уклала 44 угоди про передачу земель, з яких 34 передбачають забудову 116 га найбільш привабливої для забудовників території в Києві. Академія є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі. Станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6893 об’єкти нерухомості, з яких земельних ділянок – 458. Залишкова вартість землі становила 73,2 млрд грн.

Також повідомлялося, що уряд схвалив проєкт закону, який передбачає на період воєнного стану примусове відчуження землі для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Законопроєкт пропонує внести зміни до Земельного кодексу України, а також законів «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».