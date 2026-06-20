Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

До України масово їдуть заробітчани з економічно розвиненої країни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
До України масово їдуть заробітчани з економічно розвиненої країни
Туреччина лідирує серед трудових мігрантів в Україну
фото з відкритих джерел

Заступник директора Інституту демографії прокоментував дані про лідерство Туреччини за кількістю мігрантів в Україні

Згідно з державними реєстрами, найбільша кількість офіційних трудових мігрантів приїжджає до України не з бідних регіонів світу, а з цілком стабільної та економічно розвиненої Туреччини. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю tsn.ua розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун.

Олександр Гладун відверто визнає, що з погляду класичної економічної демографії лідерство Туреччини в українських реєстрах працевлаштування важко піддається логічному поясненню. Зазвичай головним рушієм трудової міграції у світі є суттєва різниця в рівні життя та доходах між країною-донором та країною, яка приймає робочу силу.

Та зараз цей залізний закон міграції чомусь не спрацьовує.

«Мені особисто цю статистичну тенденцію доволі важко пояснити з чисто наукового погляду. Рівень життя в сучасній Туреччині, ну скажімо так, щонайменше не нижчий, ніж в Україні. І чому саме турецькі громадяни у такій кількості їдуть працювати до нас – однозначно сказати складно. Наприклад, можна легко і логічно пояснити, чому до України їдуть на заробітки люди з окремих азійських регіонів, зокрема з тієї ж Індії чи Бангладеш. Там базовий рівень життя об’єктивно є значно нижчим, ніж у нас, тому для них це фінансово виправдано. А от чому лідером є Туреччина – це справжня загадка», – зазначив він.

Утім, науковець висловлює цілком реалістичну прагматичну гіпотезу. Найімовірніше, зазначає демограф, ідеться не про стихійний потік індивідуальних турецьких заробітчан, а про велику корпоративну міграцію. Великі турецькі будівельні, інфраструктурні чи логістичні підприємства, які роками успішно працюють в Україні та виконують масштабні підрядні роботи, просто цілеспрямовано залучають для виконання складних специфічних завдань власних, перевірених громадян.

Інша, значно глибша проблема українського ринку праці полягає в тому, що державні органи бачать ситуацію виключно крізь призму виданих папірців. Наразі жодне відомство в Україні не здатне назвати точну цифру – скільки саме іноземців реально проживає і працює в країні за так званим «накопиченим підсумком» за останні роки.

Система фіксує лише сам факт видавання дозволу на роботу, але повністю втрачає людину з поля зору після цього.

Нагадаємо, трудова міграція була в Україні і до повномасштабної війни, є зараз і буде після її завершення. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко, коментуючи дискусії навколо залучення іноземних працівників.

Як повідомлялося, українське суспільство часто насторожено ставиться до трудових мігрантів, адже коли в невеликих громадах з’являються великі групи людей, які не знають мови, не орієнтуються в місцевих правилах і мають інші культурні звички, то це викликає нерозуміння та тривогу серед місцевих жителів. 

Зокрема, голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що досить обережно і з застереженням ставиться до громадян Бангладешу і вбачає в них ризики для української міграційної служби. Науменко пояснює це тим, що Бангладеш – це перенаселена бідна країна, «державна політика якої – виштовхувати власних громадян за кордон».

Читайте також:

Теги: Туреччина заробітчани кордон Олександр Гладун робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після Ірану починається нова геополітична гра. Чи готова Україна?
Після Ірану починається нова геополітична гра. Чи готова Україна?
18 червня, 15:33
Ухвалено остаточне рішення про рух автобусів через «Шегині-Медика» влітку
Ухвалено остаточне рішення про рух автобусів через «Шегині-Медика» влітку
11 червня, 20:44
З 8 червня Державна митна служба України запускає новий етап пілотного проєкту
Митники посилюють контроль за ввезенням вживаних авто
8 червня, 17:14
У Єврокомісії заявили, що хочуть посилити економічний тиск на Росію
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
4 червня, 09:19
Відкриття нового родовища посилить енергетичну безпеку Європи на тлі скорочення енергетичних зв’язків із РФ
Україна та Туреччина наблизилися до масштабної газової угоди
2 червня, 21:22
Кількість охочих пройти НМТ стабільно зростає, запевняє Оксен Лісовий
Найстаршому абітурієнту, який цього року складатиме НМТ, виповнилося 73 роки
30 травня, 22:09
Анджеліна Джолі під час візиту до Херсона
Стало відомо, з якою метою Анджеліна Джолі насправді приїжджала до Херсона
30 травня, 17:59
Падіння поставок Urals до Туреччини у квітні та травні було зумовлене зростанням попиту в Азії
Туреччина скорочує імпорт російської нафти до мінімуму – Reuters
27 травня, 19:30
Лібанова вважає, що перш за все в Україну повертатимуться ті, хто не знайшов себе за кордоном
Демографиня назвала категорію біженців, яка першою повернеться до України
24 травня, 19:59

Економіка

«Це – гарантії безпеки». Голова Фонду держмайна пояснив, чому варто продавати державні активи під час війни
«Це – гарантії безпеки». Голова Фонду держмайна пояснив, чому варто продавати державні активи під час війни
Продаж прав оренди майна на аукціонах. Голова Фонду держмайна поділився очікуваннями
Продаж прав оренди майна на аукціонах. Голова Фонду держмайна поділився очікуваннями
В Україні затверджено європейські підходи до публічних закупівель – Федерація роботодавців
В Україні затверджено європейські підходи до публічних закупівель – Федерація роботодавців
Судові затримки навколо Червоноградської збагачувальної фабрики ставлять під загрозу підготовку до зими – депутат
Судові затримки навколо Червоноградської збагачувальної фабрики ставлять під загрозу підготовку до зими – депутат
Тарифи «Укрзалізниці» досі випереджають інфляцію за останні роки – експерт
Тарифи «Укрзалізниці» досі випереджають інфляцію за останні роки – експерт
«Половина підприємств – «шкаралупки». Новий голова розповів про сумні результати аудиту Фонду держмайна
«Половина підприємств – «шкаралупки». Новий голова розповів про сумні результати аудиту Фонду держмайна

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Сьогодні, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua