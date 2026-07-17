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Залізничний тариф – це плата українських виробників за консервацію монополії – Міжнародний інститут свободи

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Залізничний тариф – це плата українських виробників за консервацію монополії – Міжнародний інститут свободи
Вантажні тарифи «Укрзалізниці» планують збільшити на 30% із 1 серпня 2026 року
фото: delo.ua

Вантажні тарифи «Укрзалізниці» можуть зрости на 30% із 1 серпня та ще на 15% – із 1 січня 2027 року

Чергове підвищення вантажних тарифів не зробить «Укрзалізницю» ефективнішою, оскільки компанія залишається монополістом і не має достатніх стимулів скорочувати витрати та покращувати послуги. Про це заявив президент Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Ярослав Романчук.

За його словами, тарифи залізниці не формуються в умовах конкуренції між перевізниками. Бізнес не може обрати іншого залізничного оператора, тому змушений оплачувати витрати системи незалежно від швидкості, якості та ефективності перевезень.

«Тарифи монополіста – це не ринкові ціни, а умовні одиниці, які визначаються радше побажаннями уряду та уявленнями менеджерів про власні інтереси», – заявив Романчук.

Експерт наголосив, що чергова індексація лише збільшить логістичні витрати виробників, але не усуне причини фінансових проблем «Укрзалізниці». Поки інфраструктура, рухомий склад, вантажні та збиткові пасажирські перевезення залишаються в межах однієї компанії, бізнес і надалі покриватиме її внутрішні дисбаланси.

Романчук пропонує виділити колії та управління рухом в окремого оператора інфраструктури, а вантажні й пасажирські перевезення відкрити для приватних компаній. Конкуренція, на його думку, має змусити перевізників боротися за клієнта ціною та якістю послуг, а не компенсувати неефективність новими тарифами.

«Залізничний тариф – це плата українських виробників за консервацію монополії та провали держави в створенні логістичного ринку», – підсумував Романчук.

Нагадаємо, вантажні тарифи «Укрзалізниці» планують збільшити на 30% із 1 серпня 2026 року та ще на 15% – із 1 січня 2027 року. Всеукраїнська енергетична асамблея та Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України уже закликали уряд не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення.

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Теги: тарифи бізнес інфраструктура перевезення Укрзалізниця

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